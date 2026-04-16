»Wegen dem Faktor Bernd Eigner«: Eltersdorf wird Meister!

Auch ohne weiteren Meistertitel ist Bernd Eigner (rechts, links: Co-Trainer Thomas Dotterweich) eine Legende in Eltersdorf. – Foto: Wolfgang Zink

Einzig Michael Riester (Weiden) und Dominic Rühl (Gebenbach) sind anderer Meinung im etwas anderen Sinn. Ansonsten ist sich die Bayernliga Nord beim traditionellen Meistertipp zum 30. Spieltag einig: Der derzeitige Tabellenführer Eltersdorf bleibt auf Rang 1 und steigt somit in die zum dritten Mal in seiner Vereinsgeschichte in die Regionalliga auf. Davon sind 15 der 17 Vereinstreter auf FuPa-Nachfrage überzeugt. Nur Riester und Rühl haben eine andere Meinung - nämlich noch gar keine. Sie wollen und können sich zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht festlegen. "Wir spielen Dienstag gegen Neumarkt und Freitag gegen Eltersdorf, danach weiß ich es. Wir sind das Zünglein auf der Waage!", schmunzelt Erstgenannter.

Selbst die beiden Trainer der Quecken-Verfolger Neumarkt (Sven Zurawka) und Cham verneigen sich vor der Leistung des SCE in dieser Saison, die ihrer Ansicht nach auch entsprechend gekrönt werden wird. Während beispielsweise Hof-Manager Thomas Popp den "ausgeglichensten Kader der Liga" als großes Plus der Mittelfranken im Titelrennen sieht, hat Faruk Maloku eine zentrale Person ausgemacht, die für den Erfolg verantwortlich ist. "Der SCE hat zweifellos einen erfahrenen Top-Kader mit individueller Klasse. Aber man braucht auch einen starken Trainer, der die internen Mannschaftsprozesse beherrscht und immer wieder das Maximum aus der Mannschaft herausholt", führt der Trainer des ASV Cham aus, ehe er feststellt: "Eltersdorf wird Meister - wegen dem Faktor Bernd Eigner."

Spielfrei: SSV Jahn Regensburg II Freitag

Lars Müller (Sportlicher Leiter, Coburg): "Im Heimspiel gegen Neudrossenfeld gilt nur eins: Drei Punkte - und das ohne Ausreden!" Personal: Maximlian Tranziska (privat verhindert), Leonard Späth und Maximilian Kling (beide verletzt) gehören nicht dem Kader an. Daniel Stöcker (Sportlicher Leiter, Neudrossenfeld): "Nach dem starken und wichtigen Sieg in Würzburg gilt es in Coburg nachzulegen - mit aller Macht! Wir müssen alles in die Partie werfen, 90 Minuten konzentriert und gallig sein. Die zwei unterschiedlichen Halbzeiten beim WFV haben uns mal wieder deutlich aufgezeigt, wie es geht - und wie nicht. Wir müssen für den Erfolg brennen." Personal: Die Langzeitausfälle sind hinlänglich bekannt. Der ein oder andere anschlagene Spieler könnte als Ausfall noch hinzukommen.

Das Hinspiel gewann Neumarkt mit 1:0 gegen Cham. – Foto: Wolfgang Zink

Morgen, 19:00 Uhr SC Eltersdorf Eltersdorf FC Ingolstadt 04 Ingolstadt II 19:00 PUSH

Bernd Eigner (Trainer, Eltersdorf): "Ich war nach dem Spiel in Regensburg absolut enttäuscht. Das war nicht der Stil einer Spitzenmannschaft! Wir müssen begreifen, dass jeder Zentimeter, den wir als Mannschaft weniger gehen, und auch jede Unachtsamkeit alles entscheiden könnte – nicht nur defensiv, sondern auch offensiv. Das ist jetzt die absolut heiße Phase der Saison, und da kannst du nicht nachlassen! Das, was wir in Regensburg haben vermissen lassen, musst du am Freitag ohne Wenn und Aber abliefern, sonst holst du keine Punkte." Personal: Positive Meldung aus dem Quecken-Lazarett: Tobias Schaffors konnte nach seiner Muskelverletzung wieder ins Training einsteigen. Ein Einsatz am Freitag kommt aber wohl noch zu früh. Manuel Stark fehlt weiterhin aufgrund einer Zerrung. Valantis Floros und Niclas Egerer fallen, wie bekannt, noch länger aus. Oliver Gorgiev (Trainer, Ingolstadt): "Wir spielen gegen den Aufstiegsfavoriten, der auch als Favorit in das Spiel geht. Wir als Außenseiter wollen die Quecken ärgern." Personal: Tom Ackermann, Massimo Agostinelli, Gedeon Ambrosio und Iwy Uhuns gehen weiter am Stock.

Morgen, 19:00 Uhr ASV Cham ASV Cham ASV Neumarkt ASV Neumarkt 19:00 PUSH

Faruk Maloku (Trainer, Cham): "Wir haben uns erneut ein Topspiel Zuhause erarbeitet. Darauf freuen wir uns sehr! Im Hinspiel haben wir durch einen Elfmeter mit 1:0 verloren. Das war bitter! Neumarkt spielt abwartend, steht kompakt und schaltet bei Balleroberungen schnell um. Das machen sie richtig gut! Ihre Automatismen funktionieren absolut sicher und präzise. Das macht sie auch zur torgefährlichsten Mannschaft der Liga. Es wird nicht einfach sein, gegen sie zu bestehen und vor allem ihren Top-Stürmer Selim Mjaki in den Griff zu bekommen. Aber wir möchten uns beweisen und unseren Teil dazu beitragen, damit es ein richtig geiles Spiel wird." Personal: Andre Adkins (verletzt) und Niko Becker (Aufbautraining) müssen zuschauen. Sven Zurawka (Trainer, Neumarkt): "Der ASV Cham ist ein Team mit sehr, sehr hoher Intensität. Es wird viel Wucht auf uns zukommen! Hoffentlich kommen zu diesem Spitzenspiel viele Zuschauer, denn dann macht es sogar als Trainer mehr Spaß. Es wird darum gehen, weniger Fehler zu machen als der Gegner. Sind wir zudem effizient, bin ich felsenfest davon überzeugt, dass wir den Sieg holen können." Personal: Es besteht die Hoffnung, dass Leon Gümpelein wieder einsatzfähig ist. Für Moris Adelabu kommt das Spiel noch zu früh.

Sandro Cescutti (Sportlicher Leiter, Erlangen): "Enorm wichtiges Heimspiel für unsere Jungs! Aufgrund der vergangenen Ergebnisse in der kompletten Bayernliga gibt es keinerlei Prognosen, da jeder jeden schlagen kann und jeder Gegner schwer zu bespielen sein wird. Wir sind gut vorbereitet!" Personal: Jeffrey Stielke, Lukas Kuschka, Thomas Müller und Luka Kovacic sind verletzt, Aristotelis Dimitriadis gesperrt Florian Bauer (Trainer, Großschwarzenlohe): "Wir konnten in den vergangenen Wochen fleißig punkten und fahren deshalb mit einem guten Gefühl nach Erlangen. Mit ein bisschen mehr Cleverness und Matchglück auf unserer Seite hätten es vielleicht noch mehr Zähler sein können. De facto sind wir aber gut drauf. Es fehlt nicht viel - und wir sind da, wo wir immer hin wollten: In der Relegation!" Personal: Hinter dem Einsatz von Fabian Schäll steht ein Fragezeichen.

Gebenbach ist die Mannschaft der Stunde in der Bayernliga Nord. – Foto: Florian Würthele

Morgen, 19:00 Uhr TSV Kornburg TSV Kornburg SV Fortuna Regensburg SV Fortuna 19:00 live PUSH

Hendrik Baumgart (Trainer, Kornburg): "Das Spiel in Hof ist bereits abgehakt. Wir können es nicht mehr ändern und schauen nur nach vorne - auf das Spiel gegen Fortuna. Dort werden wir erneut auf schnelle Stürmer und intensive Zweikämpfe treffen. Wie haben unsere Lehren gezogen aus den ersten sieben Spielen - die positiven Aspekten, aber auch, was wir verbessern können. Wir wollen den Dreier holen und uns vom Relegationsbereich noch weiter entfernen!" Personal: Andreas Schuster und Christian Kestel sind nicht mit dabei. Lucas Altenstrasser (Co-Spielertrainer, Regensburg): "Nach dem ersten Sieg nach der Winterpause wollen wir natürlich den positiven Schwung mitnehmen und die nächsten drei Punkte einfahren." Personal: Mario Baldauf, Nico Dantscher, Lukas da Silva-Freundorfer und Nic Köpper sind weiter verletzt, wohingegen Andrea Nocerino in den Kader zurückkehren wird. Samstag

Sa., 18.04.2026, 15:00 Uhr Würzburger FV WürzburgerFV FC Eintracht Bamberg 2010 FCE Bamberg 15:00 PUSH

Christian Breunig (Trainer, Würzburg): "Nach der Niederlage unter der Woche heißt es: wieder aufstehen, wiedergutmachen und weitere Punkte sammeln. Gegen Bamberg wollen wir uns mit einem Dreier zurückmelden." Personal: Ausfallen werden weiterhin Simon Schäfer sowie die Langzeitverletzten Niklas Staudt, Luca Forster und Noa Zuljevic. Sascha Dorsch (Vorstandssprecher, Bamberg): "Wir sind natürlich enttäuscht von den vergangenen drei Spielen - da hatten wir uns mehr vorgenommen. Dennoch wollen wir weiter Gas geben und in Würzburg einen Sieg einfahren." Personal: Mit Marc Reischmann (Rippenbruch), Tobias Linz, Marco Schmitt (beide muskuläre Probleme), Luca Ljevsic (beruflich verhindert) und Oli Schuberth (Kreuzband) stehen wichtige Spieler nicht zur Verfügung.

Sa., 18.04.2026, 16:00 Uhr DJK Gebenbach Gebenbach SpVgg SV Weiden SpVgg Weiden 16:00 live PUSH

Dominic Rühl (Trainer, Gebenbach): "Uns erwartet ein attraktiver Gegner zum Derby. Darauf freuen wir uns riesig! Weiden hat zur Rückrunde seine Spielweise etwas geändert: Zum physischen Aspekt ist der schnörkellose und pragmatische Ansatz hinzu gekommen. Darauf werden wir uns gut vorbereiten. Das aktuelle Momentum gibt uns großes Selbstvertrauen und wir wollen weiter hungrig bleiben. Mit dem bislang Erreichten wollen wir uns nicht zufrieden geben." Personal: Auf der Ausfallliste stehen Leon Brandl, Jonas Obendorfer, Ertugrul Er, Konstantin Plankl und Lias Birle. Michael Riester (Trainer, Weiden): "Das Derby gegen Gebenbach ist das Topspiel in der Formtabelle der Bayernliga: Für die Region ein tolles Zeichen! Sehr wichtig, dass sich beide Mannschaften mit diesem Lauf aus dem Tabellenkeller gearbeitet haben. Daher erwarte ich ein enges und vielumkämpftes Derby. Der, der es mehr will, soll am Ende das Spiel auch gewinnen." Personal: Stefan Pühler und Alexander Kautz befinden sich im Lazarett.

Stadeln im Jahr 2026 - das Bild dazu. – Foto: Wolfgang Zink

Sa., 18.04.2026, 16:00 Uhr SpVgg Bayern Hof Bayern Hof FSV Stadeln Stadeln 16:00 PUSH