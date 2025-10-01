Wegen Bombendrohung steht das 1860-Spiel auf der Kippe

Die Wiesn ist wegen einer Bombendrohung geschlossen. Aktuell prüft der TSV 1860 München mit der Polizei, ob das Heimspiel gegen Viktoria Köln stattfindet.

München – Rund um das Münchner Oktoberfestgelände läuft derzeit ein Großeinsatz der Polizei. Die Wiesn ist bis mindestens 17 Uhr wegen einer verifizierten Sprengstoffwarnung geschlossen. Es sind Bombensuchhunde im Einsatz.

Der Polizeieinsatz hat möglicherweise Auswirkungen auf andere Veranstaltungen in München. So steht auch das Spiel des TSV 1860 München gegen Viktoria Köln auf der Kippe. Auf tz/Fussball-Vorort-Nachfrage erklären die Löwen, dass sie sich in engem Austausch mit den Sicherheitsbehörden befinden.

Zudem schreiben die Löwen auf Instagram: „In München läuft ein Großeinsatz der Polizei. Der TSV 1860 steht aktuell im Austausch mit der Polizei, ob dies Einfluss auf unsere Partie gegen Viktoria Köln hat. Wir informieren zeitnah, wenn es Neuigkeiten gibt.“ (Mehr Informationen folgen).