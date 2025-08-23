Wegen Auftaktpleite: SpVg Schonnebeck gegen Monheim „unter Druck“

Die SpVg Schonnebeck gilt auch in dieser Saison wieder als Mitfavorit auf die Meisterschaft, im Auftaktspiel gegen Stadtrivale DJK Adler Union Frintrop mussten die Schwalben am vergangenen Wochenende allerdings einen bitteren Dämpfer einstecken: Gegen den Aufsteiger verlor die Elf von Cheftrainer Dirk Tönnies schlussendlich mit 1:3. Am Sonntag steht nun der Heimauftakt gegen den 1. FC Monheim auf dem Programm. Vor dem Duell verrät der erfahrene SpVg-Übungsleiter im Gespräch mit FuPa Niederrhein, worauf es nach dem verpatzten Saisonstart ankommt und wie es um die Personalsituation steht.

Dass der Stadtrivale aus Frintrop nicht gerade der angenehmste Auftakt-Gegner für die SpVg aus Schonnebeck sein würde, war bereits im Vorhinein zu erwarten. Immerhin gelang den Adlern in der Vorsaison der Oberliga-Aufstieg, wodurch die Hausherren mit breiter Brust aufspielen konnten. Dass es am Ende aber tatsächlich zu einer Niederlage der Schwalben kommen würde, damit hatten nur die wenigsten gerechnet. Auch SpVg-Coach Tönnies nicht. Der erfahrene Übungsleiter weiß aber auch, worauf es nun ankommt und bleibt zuversichtlich.

Mit dem 1. FC Monheim wartet nun ein Kontrahent auf die Schwalben, der am ersten Spieltag einen knappen 2:1-Heimerfolg über Aufsteiger SV Blau-Weiß Dingden einfahren konnte. Für die SpVg ist die Begegnung am Sonntag gleichzeitig das erste Heimspiel der neuen Spielzeit, auch deshalb erwartet Tönnies einen wesentlich leidenschaftlicheren Auftritt als zuletzt gegen Frintrop: „Am wichtigsten wird sein, dass die Basics vorhanden sind: Aggressivität, Laufbereitschaft und Emotionalität. Wir müssen eine bessere Ballzirkulation an den Tag legen als gegen Adler und mehr Torchancen kreieren“, gibt der Übungsleiter klar zu verstehen.

In der Hinserie der abgelaufenen Saison haben die Grün-Weißen am heimischen Schetters Busch eine regelrechte Erfolgsserie hingelegt, blieben den kompletten ersten Saisonabschnitt ohne Punktverlust auf heimischem Terrain. Auch in dieser Spielzeit sollen die eigenen vier Wände wieder zu einer Festung werden, der Grundstein dafür soll am Sonntag gelegt werden: „Wir haben uns vorgenommen, vieler besser zu machen als vergangene Woche. Wir müssen eine ganz andere Intensität und Einstellung auf den Platz bekommen, haben natürlich jetzt auch einen gewissen Druck“, betont Tönnies und stellt klar: „Die Jungs brennen auf das erste Heimspiel, wir wollen und müssen gegen Monheim gewinnen.“

Robin Brandner fällt weiterhin aus

Mit Blick auf die Kadersituation hat die SpVg Schonnebeck nach wie vor mit einigen Ausfällen zu kämpfen: Während die beiden Offensiv-Akteure Malik Timmerberg und Tim Ulrich ebenso wie Mittelfeld-Akteur Henri Kvesa weiterhin verletzt fehlen, ist auch Leistungsträger Robin Andre Brandner nach seiner Magen-Darm-Erkrankung noch nicht fit. Der 23-jährige Mittelfeld-Stratege hat bereits seit knapp zwei Wochen mit dem eingefangenen Virus zu kämpfen, hat in der Folge „knapp sieben Kilo abgenommen“, wie Tönnies erklärt. Immerhin wird aus Sicht der Schwalben darauf zu hoffen sein, dass die zuletzt ebenfalls krankheitsbedingt angeschlagenen Phillip Schmidt und Moritz Isensee wieder im Vollbesitz ihrer Kräfte sein und die SpVg gegen Monheim zu drei Punkten führen werden.