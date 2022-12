Wegen Abstiegssorgen: TSG Ehingen verstärkt sich mit Neuzugängen! Ist die Mission "Klassenerhalt" realistisch?

Wie der Verein via Instagram bekannt gab, wird der 23 Jahre alte Angreifer Luca-Raphael Barta die Ehinger verlassen und sich dem SV Dürmentingen der Kreisliga A Donau anschließen. Im Sommer kam er erst zur TSG, in zehn Spielen gelangen ihm keine Tore, aber immerhin zwei Vorlagen. Oft musste er sich jedoch mit der Joker-Rolle zufrieden geben.

Barta sagt zu seinem Wechsel in einem Vereinsstatement folgendes: „Ich danke allen Beteiligten für das Vertrauen und die tolle Zeit und wünsche der TSG nur das Beste!“ Der Verein äußerte sich wie folgt zur Beendigung der Zusammenarbeit: „Luca aka „Jesus“ wechselte im Sommer zur TSG. Im zweiten Anlauf bei der TSG nach seiner Kreuzbandverletzung 2019 sollte es aber diesmal leider beruflich nicht passen.“

Aber auch Andreas Buslaev (19 Jahre alt), ebenfalls Offensivmann, wird sich einem neuen Klub anschließen. In der laufenden Saison spielte er sowohl für die zweite als auch für die erste Mannschaft der Ehinger. Ab Januar wird er dem FV Schelklingen-Hausen sportlich unter die Arme greifen. „„Andy“ war langjähriger Spieler der TSG-Jugend und wurde im Sommer in die 1. Mannschaft übernommen. Nun schließt er sich dem A-Ligisten FV Schelklingen-Hausen an“, wie es vom Verein heißt.

Wie vorher beschrieben gibt es auch Neuzugänge beim Landesligisten: Der bedeutendste heißt wohl Dominik Martin. Nachdem er in der vergangenen Saison die TSG fast im Alleingang mit 24 Toren und sechs Assists aus der Bezirksliga in die Landesliga schoss, wechselte er im Sommer in die Verbandsliga zum SSV Ehingen-Süd. Dort konnte er sich jedoch nicht dauerhaft durchsetzen.