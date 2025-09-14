Wegen Abseitstor? FC Aich kassiert die zweite Saisonpleite

Es war kein sehenswertes Spiel und am Ende stand der FC Aich auch noch mit leeren Händen da. Den Trainer ärgerte vor allem das entscheidende Tor.

Aich - Das Duell der Fast-Aufsteiger aus Weßling und dem Bezirksliga-Absteiger aus Aich war bei weitem kein Spitzenspiel, wie es sich die 83 Zuschauer vielleicht erhofft hatten, meinte Aichs Trainer Marcel Aue nach der 1:2-Niederlage. Vor allem über die torlosen zweiten 45 Minuten solle man den Mantel des Schweigens legen. „Jeder regte sich nur über alles auf und haderte ständig mit den Entscheidungen des jungen Schiedsrichters“, klagte Aue. „Fußball gespielt wurde auf beiden Seiten nicht mehr so wirklich.“

Dabei habe seine Mannschaft gut begonnen. Simon Wesinger hätte gleich zu Beginn das 1:0 machen müssen, doch er verfehlte das Zuspiel von Manuel Milde knapp. „Das war eine Hundertprozentige“, sagte Aue nach der zweiten Niederlage des Dorfclubs. Nach 25 Minuten erzielte Manuel Milde die zu diesem Zeitpunkt verdiente Aicher Führung. Die allerdings währte nur drei Minuten, dann schlug Weßling zurück. „Der Ausgleich fiel überraschend“, meinte der Coach über das Tor aus 25 Metern ins Kreuzeck von Thomas Kronthaler.

Ärger über Gegentor

Keineswegs einverstanden war der Aicher Trainer aber mit dem 2:1 Führungstreffer der Weßlinger durch Luis März-Vorisek. „Das Tor ist aus klarer Abseitsposition erzielt worden.“ Seine Elf muss am kommenden Samstag, wenn der SC Unterpfaffenhofen im Aicher Sportpark antritt, eine gehörige Schippe drauflegen, um nicht noch weiter in der Tabelle abzurutschen.