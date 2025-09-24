„Wegen Abi den Leistungsfußball aufgegeben“

FuPa Berlin präsentiert den wertvollsten Spieler der vergangenen Woche. Nicht nur Tore sind hier entscheidend, auch unsere Community trägt dazu ihren Teil bei: Stimmen für die Akteure, die in den einzelnen Spielberichten abgegeben werden können, fließen in die Bewertung ein ⭐

FuPa Berlin: Karim, du bist unser Spieler der Woche. Wir fragen uns: Wie bist du zum SC Gatow gekommen? Karim Zagmouz: Mir ist im vergangenen Jahr bei Dersimspor ein wenig die Lust am Fußball verloren gegangen. Vielleicht hing das auch mit den fehlenden Erfolgen zusammen. Nach einem halben Jahr (auch durch ehemalige Kontakte) sollte es dann Gatow sein.

FuPa Berlin: Gibt es Spieler aus dem Berliner Amateurfussball, die du gerne bei Gatow sehen würdest? Zagmouz: Rouven Tünte von Union 06.

FuPa Berlin: Am Wochenende hast du als Abwehrspieler drei Tore erzielt und eine Vorlage gegeben. Hast du schon einmal mehr in einem Spiel geschossen? Zagmouz: Nein. So viele Tore in einem Spiel habe ich noch nie erzielt.

FuPa Berlin: Was sind deine Ziele mit Gatow?

Zagmouz: Aufstieg. Gatow gehört in eine andere Liga. Wir haben schon zwei Niederlagen hinnehmen müssen, werden aber von Spiel zu Spiel konstanter. Das Team muss sich finden.

FuPa Berlin: Gibt es in Berlin einen Verein, bei dem du – Bundesliga ausgeschlossen – gerne einmal spielen würdest?

Zagmouz: Hertha 03 Zehlendorf. In der Jugend habe ich unter Alex Arsovic in der U17-Regionalliga gespielt – als Innenverteidiger. Wir haben es auch ins Pokalfinale geschafft, leider aber gegen den sehr starken Jahrgang von Hertha BSC verloren. Das war meine erfolgreichste Zeit. Ich habe dann wegen der Schule (Abitur) aufhören müssen. Der Weg war zu lang.

FuPa Berlin: Was macht Gatow aus?

Zagmouz: Ein familiärer Verein durch und durch. Nach dem Spiel wird gegrillt, wir verschwinden nicht sofort. Es hat sich auch im Verein viel geändert. Da entsteht etwas.

