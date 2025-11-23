Wegen Abbruch in Rhede: Unterrath darf noch nicht feiern

Ohnehin deutete sich ein hochspannendes Finish im Kampf um den Platz für die DFB-Nachwuchsliga an. Doch war das Spitzenspiel zwischen der SG Unterrath und dem ETB Schwarz-Weiß Essen noch nicht genug. Den Essenern kamen die Witterungszustände mit dem Rücken zur Wand zur Hilfe. Wie es nun oben weitergeht, ist vor allem abhängig von der Neuansetzung der Partie in Rhede. Dahinter bestätigten die Sportfreunde Baumberg ihre gute Form mit einem knappen 1:0-Sieg gegen den 1. FC Bocholt, die SG Essen-Schönebeck kämpfte sich trotz zwei Rückständen spektakulär gegen den VfB Homberg zurück. Der KFC Uerdingen und Ratingen 04/19 feierten jeweils Kantersiege.

Für Unterrath war es eine komische Situation. Nur wenn der ETB patzen sollte, hatte der Ausgang der Partie gegen St. Tönis einen wesentlichen Einfluss. Das war jedoch keinerlei Grund für die SGU das Spiel herzuschenken. Dabei machten es die Gäste dem Tabellenführer nicht besonders leicht: "St. Tönis hat wirklich mit elf Mann in der eigenen Hälfte verteidigt", schildert Unterraths Coach Niklas Leven. "Wir mussten sehr, sehr viele Lösungen mit dem Ball finden, auf ganz engen Räumen. Das haben wir wirklich hervorragend hinbekommen." In der 19. Spielminute ging Unterrath erstmals in Führung. Bei der knappen Führung sollte es lange bleiben, der Tabellenführer konnte die optischen Vorteile nicht in weitere Treffer ummünzen, stattdessen meldete sich St. Tönis noch einmal in der gegnerischen Gefahrenzone und glich mit Anbruch der Schlussphase durch Steve Wafo aus (76.): "Wir kriegen dann wirklich mit dem einzigen Torschuss des Gegners in den 90 Minuten das 1:1."

Für den Übungsleiter war das aber auch ein passender Moment, um zu schauen, wie seine Mannschaft einen solchen Rückschlag mental verarbeitet: "Aber da ging kein Kopf runter, nichts." Unterrath lief wütend an und ließ innerhalb kürzester Zeit das 2:1 (80.) und 3:1 (87.) folgen.

Ob es nun am am kommenden Sonntag das von Leven antizipierte "Finale" gegen den ETB wird, steht noch in den Sternen. Aktuell steht noch offen, wann und in welcher Form deren Spiel gegen Rhede neu angesetzt wird, sollten die Essener dieses Spiel nämlich nicht gewinnen, gehört Unterrath in jedem Fall der Platz für die DFB-Nachwuchsliga.

________________

So geht es weiter



13. Spieltag

29.11.25 SC St. Tönis 1911/20 - VfB 03 Hilden

29.11.25 VfB Homberg - Wuppertaler SV

29.11.25 KFC Uerdingen 05 - SG Essen-Schönebeck

29.11.25 TSV Meerbusch - 1. FC Bocholt

29.11.25 FSV Duisburg - VfL Rhede

30.11.25 Sportfreunde Baumberg - Ratingen 04/19

30.11.25 ETB Schwarz-Weiß Essen - SG Unterrath

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: