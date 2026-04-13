Wegele vergibt Siegtreffer bitter, Bettringen in Überzahl nur Remis

Im spannenden Bezirksliga-Duell zwischen der TSG Schnaitheim und der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach trennten sich die Teams mit einem 2:2-Unentschieden. Schnaitheim startete stark: Matteo Gammaro erzielte in der 7. Minute das 1:0 mit einem präzisen Schuss ins lange Eck, gefolgt von Dennis Sakacilar, der in der 13. Minute sehenswert unter die Latte traf. Hofherrnweiler kam durch ein unglückliches Eigentor von Steffen Grupp in der 25. Minute auf 2:1 heran. In der zweiten Halbzeit drückte Hofherrnweiler und Nico Speidel glich in der 81. Minute aus. Schnaitheim vergab einen Elfmeter in der 83. Minute. Das Spiel endete in einem packenden Remis.

Im Duell zwischen der SGM Tannhausen/Stödtlen und dem FC Durlangen endete das Spiel torlos mit 0:0. Beide Mannschaften zeigten engagierte Leistungen, doch klare Torchancen blieben Mangelware. Schiedsrichter Andreas Holzhauer hatte das Geschehen gut im Griff, und die Abwehrreihen dominierten das Spielgeschehen.

Im SSV Stadion im Rohrwang traf der SSV Aalen am 12. April 2026 auf die TSG Nattheim. Das Spiel begann bei regnerischem Wetter, und die ersten Minuten waren von Nervosität geprägt. Aalen hatte einige Torchancen, darunter einen Kopfball von Sefa Yilmaz, der knapp vorbei ging, und einen verzogenen Schuss von Brian Lee Irebor kurz vor der Halbzeit. In der 62. Minute fiel das entscheidende Tor für Nattheim: Philipp Gnosa nutzte eine Vorlage von Patrick Brümmer und sorgte für die 1:0-Führung. Trotz eines engagierten Auftritts von Aalen gelang es ihnen nicht, den Rückstand wettzumachen. Die Partie endete somit mit einem knappen Sieg für Nattheim.

Im Bezirksliga-Duell zwischen TSV Böbingen und SG Heldenfingen/Heuchlingen dominierten die Gäste klar. Bereits in der 4. Minute brachte Hannes Rothfuß seine Mannschaft mit einem präzisen Schuss in Führung. Dominik Braun erhöhte in der 35. Minute auf 0:2, gefolgt von Mathis Schmid, der in der 39. Minute das 0:3 erzielte. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Baris Acikgöz auf 0:4. Nach dem Seitenwechsel gelang Manuel Ecker der Ehrentreffer für Böbingen (53. Minute), doch Dominik Braun stellte in der 83. Minute den Endstand von 1:5 her.

Im Goldwasen trafen die Sportfreunde Lorch auf die DJK Schwabsberg-Buch und mussten sich mit 0:3 geschlagen geben. Die Gäste starteten stark und gingen bereits in der 27. Minute durch Sven Frank in Führung, der ein Geschenk von Fabian Fürst annahm. Lorch hatte zwar Chancen, doch die effektive Defensive der DJK ließ wenig zu. In der zweiten Halbzeit erhöhte Johannes Eckl in der 61. Minute auf 0:2, nachdem er von Tobias Appt bedient wurde. Ein Foulelfmeter, den Eckl in der 65. Minute verwandelte, besiegelte das Schicksal der Gastgeber. Trotz weiterer Bemühungen von Lorch blieb das Ergebnis unverändert, und die DJK bleibt der Angstgegner der Sportfreunde.

Am Sonntag, den 12. April 2026, traf der 1. FC Germania Bargau auf die Sportfreunde Dorfmerkingen in der Bezirksliga Ostwürttemberg. Vor 200 Zuschauern eröffnete Simon Michel in der 17. Minute das Scoring für die Gäste, nachdem er eine präzise Vorlage von Peter Niederer verwertete. In der zweiten Halbzeit sicherte Christoph Schindele mit einem Elfmeter in der 76. Minute den 2:0-Sieg für Dorfmerkingen, nachdem er selbst gefoult wurde. Schiedsrichter Marius Maier leitete die Partie souverän, die Bargauer fanden trotz einiger Chancen nicht ins Spiel.

In der Strümpfelbach-Arena trennten sich die SG Bettringen und der FV 08 Unterkochen 1:1. In der ersten Halbzeit hatte Bettringen durch Sgroia und Koffler große Chancen, doch es war Jonas Ilg, der für Unterkochen in der 34. Minute nach einer Vorlage von Baumann das 0:1 erzielte. Nach der Pause glich Koffler in der 55. Minute aus, assistiert von Möldner. Kurz darauf sah Christian Essig die Gelb-Rote Karte.