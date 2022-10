– Foto: Mehmet Metin Tuz

Wegele ebnet früh den Weg...

Zum 6-Punkte-Spiel reiste man nach Amorbach und da das A-Team spielfrei war, durfte man sogar den strengen Regeln entsprechen den Kader leicht verstärken. So hatte man durchaus berechtigte Hoffnung, einen wichtigen Dreier einfahren zu können. Die erste Chance des Spieles hatten dann auch die Gäste. Marvin Obenland schoss einen Freistoß, den aber der Torhüter gerade noch so zum Eckball abwehren konnte. Zwei Minuten später hatten dann aber die Hausherren eine riesige Chance. Nachdem unsere Abseitsfalle misslang, spielte ein Amorbacher Angreifer von der Grundlinie aus den Ball vor unser Tor. Sein dort einschussbereite SC-Kollege war aber zum Glück doch nicht so einschussbereit, den anstatt den Ball aus sechs Metern ins Tor zu schießen, schoss er sich selbst an und es blieb beim 0:0. Nach der 23. Minute stand es dann aber doch 2:0, nachdem sich die SG zwei katastrophale individuelle Fehler in der Abwehr leistete und die Hausherren so quasi schon fast zur Führung vergewaltigten. Amorbach war zu diesem Zeitpunkt die wesentlich aggressivere Mannschaft und die Wimpfener ließen sich davon offenbar beeindrucken. Erst ab der 28. Minute, als Jonas Gräßle von links flankte, der Torhüter mit der Faust zu zentral abwehrte und Finn Schuischel von der Strafraumgrenze den Anschluss erzielte, schienen die SGler aufzuwachen. Sie spielten wesentlich engagierter als in der ersten Halbzeit, ließen sich in den Zweikämpfen nicht mehr so abkochen, spielten ihre Offensivaktionen aber leider immer noch oft zu umständlich.