Wege der Stuttgarter Kickers und Marco Wildersinn trennen sich von Stuttgarter Kickers Presse · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Stuttgarter Kickers

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Die Stuttgarter Kickers und Marco Wildersinn haben sich darauf verständigt, den zum Saisonende auslaufenden Vertrag nicht zu verlängern. Diese Entscheidung wurde nach intensiven Gesprächen und einer umfassenden sportlichen Analyse getroffen. Der 45-Jährige steht seit rund zwei Jahren an der Seitenlinie der Blauen und wird seine Tätigkeit bis zum Ende der laufenden Saison fortsetzen. In den verbleibenden Spielen in der Liga sowie im Verbandspokal soll gemeinsam mit der Mannschaft ein erfolgreicher Abschluss erreicht werden.

„Marco Wildersinn hat in den vergangenen zwei Jahren engagierte Arbeit geleistet und insbesondere den Umbruch im vergangenen Sommer verantwortungsvoll mitgetragen“, sagt Geschäftsführer Sport, Lutz Siebrecht. „Nach intensiven Gesprächen und einer umfassenden sportlichen Analyse sind wir gemeinsam mit Marco zu der Überzeugung gelangt, zur neuen Saison einen neuen Impuls setzen zu wollen. Für seinen Einsatz bei den Stuttgarter Kickers danken wir Marco ausdrücklich. Unser Ziel für die Kickers ist es, eine klare und verbindliche Spielidee weiterzuentwickeln und nachhaltig zu verankern. Diesen Weg werden wir in einer neuen personellen Konstellation gehen.“ Präsident Prof. Dr. Rainer Lorz sagt: „Die Entscheidung wurde in enger und vertrauensvoller Abstimmung mit dem Präsidium getroffen. Wir sind Marco Wildersinn für seine geleistete Arbeit dankbar und überzeugt, dass wir gemeinsam die laufende Saison erfolgreich zu Ende bringen werden. Neben einer guten Platzierung in der Liga wollen wir im Pokal das Finale erreichen und natürlich nach Möglichkeit auch gewinnen.“