Wegberg verpasst den Mutmacher - Niederlage gegen Waldenrath-Straeten Kreisliga A Heinsberg: Für den SC Wegberg endet eine bescheidene Hinrunde mit einer weiteren Niederlage gegen Waldenrath-Straeten. Damit überwintert man abgeschlagen im Tabellenkeller.

Auch am letzten Spieltag der Hinrunde gelang dem SC Wegberg nicht die ersehnte Trendwende. Gegen den SV Waldenrath-Straeten unterlag die Elf von Trainer Jürgen Hülsenbusch im Hans-Gisbertz-Stadion am Freitagabend mit 1:3. Dass die Mühlenstädter auf einem Abstiegsplatz überwintern müssen, war bereits seit längerem klar – allerdings sind es inzwischen neun Punkte Rückstand auf einen Nichtabstiegsplatz, den aktuell der FC Randerath/Porselen innehat.

Gegen Waldenrath-Straeten verlief die erste Viertelstunde ausgeglichen, doch ein Doppelschlag der Gäste verlieh der Partie plötzlich eine ganz andere Ausgangsposition: Zunächst traf Vincent Laurs mit seinem ersten Saisontreffer zum 1:0 für Waldenrath (17.). Und nach schöner Vorarbeit von Tim Scheuvens war es Daniel Penners, der nur eine Minute später auf 2:0 erhöhte. Der Rückstand schockte den SCW aber nicht, denn immer wieder suchte man den Weg nach vorne. Die Bemühungen belohnte dann Lukas Pomp, der in 24. Minute auf 1:2 verkürzte. Mit diesem Resultat ging es schließlich für beide Teams in die Kabinen.

Nur einen Sieg in der Hinrunde

Damit ist die Ausgangslage für beide in der Rückrunde deutlich: Für den SC Wegberg steht ein langer Weg zum Klassenerhalt an, während der SV Waldenrath/Straeten in ruhigem Fahrwasser im oberen Mittelfeld unterwegs ist. Insgesamt sammelten die Wegberger bislang lediglich sechs Zähler – und landeten in der gesamten Vorrunde nur einen Sieg. Der gelang im Kellerduell mit 4:3 gegen den VfJ Ratheim, der noch hinter dem SCW rangiert. Besonders eklatant war im bisherigen Saisonverlauf die Heimbilanz: Es ist genau zwei Wochen her, da holte die Mannschaft beim 0:0 gegen Randerath/Porselen den ersten Punkt auf heimischem Geläuf. Bereits seit dem vierten Spieltag stand Wegberg nie besser als Platz 15 da. Einzig Stürmer Lukas Pomp ist ein Lichtblick: In zwölf Spielen traf Pomp immerhin neunmal.

Auch der Trainerwechsel brachte kaum einen Effekt: Vor acht Spieltagen hat Jürgen Hülsenbusch das Traineramt von Harald Pomp – und es wartet noch einige Arbeit auf den Mann an der Seitenlinie.