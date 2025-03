Wegberg und Übach äußern sich zum Spielabbruch

Für Wegberg verfasste das Marc Baltes. Der Geschäftsführer des SC bekam die Vorkommnisse sogar hautnah mit, ist er zugleich doch auch Wegbergs Torwart – und hütete auch in dieser Partie das Gehäuse der Schwarz-Grünen. Der schildert den Auslöser der Tumulte so: „In der 97. Minute wurde unser Spieler Egzon Gjosha (Kapitän, Nr. 16, Anm. d. Red.) vom Spieler Said Fakih (Kapitän, Nr. 5, Anm. d. Red) auf dem Platz bei einem Laufduell abseits des Spielgeschehens verfolgt und dabei absichtlich in die Hacken getreten. Daraufhin hat unser Spieler Nr. 15 ebenfalls mit Absicht dem Spieler Nr. 5 in die Hacken getreten. Darauf kam es zu einer Rudelbildung, in der neben der Nummer 5 auch noch einige weitere Spieler der Gäste auf unseren Spieler einschlugen. Dadurch erhitzten sich die Gemüter so sehr, dass fast alle Spieler in einem Pulk standen.“

Dabei sei laut Baltes dann das passiert: „Die Spieler des SC Wegberg, die versucht haben, die Streithähne auseinanderzubringen, sind dann selber von den Gastspielern bedroht, geschlagen und getreten worden. Unser Vereinsassistent und Betreuer Jan-Jens Schmidt ist ebenfalls als Schlichter in den Pulk gegangen, dabei ausgerutscht und wurde dann am Boden liegend von Spielern und Zuschauern der Gäste, die mittlerweile auch auf dem Platz waren, getreten.“