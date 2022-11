Wegberg und Dremmen hoffen auf Impuls durch Trainerwechsel Beim SC Wegberg übernimmt vorübergehend Co-Trainer Jürgen Hülsenbusch die Mannschaft, in Dremmen steht nun Dietmar Berwanger in der Verantwortung. Beide brauchen dringend Erfolgserlebnisse.

Berwanger für Dremmen

In sein zweites Spiel als verantwortlicher Übungsleiter geht Dietmar Berwanger beim TuS Rheinland Dremmen. Er löste Ralph Tellers als Trainer beim Bezirksliga-Absteiger ab. Sein Debüt gab Berwanger am vorigen Spieltag, als Dremmen immerhin ein 3:3 beim SV Niersquelle Kuckum holte. Berwanger ist erst vor wenigen Wochen vom VfJ Ratheim, wo er als Co-Trainer von Sven Ingendorn fungierte, zu den Rheinländern gewechselt. Die Trennung von Tellers hatte der Vorstand des TuS „schweren Herzens“ vollzogen. Neben Tellers, der rund drei Jahre als Trainer in Dremmen tätig war, steht auch sein Co-Trainer Marcel Holterbosch zukünftig nicht mehr zur Verfügung. Am Sonntag ab 14.45 Uhr tritt Rheinland Dremmen beim FC Wanderlust Süsterseel an und will versuchen, wieder in die Erfolgsspur zu finden.

Tabellenschlusslicht VfJ Ratheim erwartet den SV Roland Millich zum Nachbarschaftsduell. Der jungen Ratheimer Truppe helfen aktuell nur Siege, um sich ein wenig Selbstvertrauen zurückzuholen. Der Gast aus Millich kommt mit dem guten Gefühl eines 5:3-Erfolges am Mittwoch gegen den SV Golkrath an den Ohof. Die Tore gegen Golkrath hatten Marc Röhlen (2), Dennis Schieren und Tim Peters erzielt. Hinzu kam ein Golkrather Eigentor.