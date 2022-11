Wegberg stoppt Hohkeppel - Friesdorf setzt Ausrufezeichen Mittelrheinliga: Alle Partien des 12. Spieltags in der kompakten Übersicht.

Am 12. Spieltag in der Mittelrheinliga hat Spitzenreiter FC Wegberg-Beeck den Lauf von Aufsteiger SV Eintracht Hohkeppel gestoppt. Der Bonner SC ist nach dem Sieg im Verfolgerduell gegen Borussia Freialdenhoven auf den dritten Rang vorgerückt und der FC Blau-Weiß Friesdorf hat im Abstiegskampf ein deutliches Zeichen an die Konkurrenz ausgesandt.