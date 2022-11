Der Bonner SC verlor sein Heimspiel gegen Königsdorf. – Foto: Boris Hempel

Wegberg souverän - Bonner SC strauchelt gegen Königsdorf Mittelrheinliga live: Der FC Wegberg-Beeck hat bereits vorgelegt, der Bonner SC als Verfolger gepatzt.

In der Mittelrheinliga hat der FC Wegberg-Beeck die Tabellenführung wohl behauptet. Am Mittwoch setzte sich der Regionalliga-Absteiger klar mit 4:0 beim FC Hürth durch. Als erster der Verfolger konnte der Bonner SC am Donnerstag nicht siegen und musste sich dem TuS Blau-Weiß Königsdorf geschlagen geben. Die restliche Begegnungen des 13. Spieltags finden dann am Sonntag statt.

Mittelrheinliga: So läuft der 13. Spieltag!

So lief der Auftakt am Mittwoch FC Wegberg-Beeck schlägt in Hürth spät zu

Der FC Wegberg-Beeck hat die Tabellenführung in der Mittelrheinliga erfolgreich verteidigt. Am Mittwoch schlugen die Wegberger den FC Hürth klar mit 4:0, auch wenn die Tore erst spät in der Partie fielen. Zwar konnte Marc Kleefisch den FCW nach 56 Zeigerumdrehungen in Front bringen, die Entscheidung fiel allerdings erst in der Schlussphase. Shpend Hasani eröffnete die Schluss-Offensive (78.), in der auch Dimitrios Touratzidis (87.) und Daniel Pfaffenroth trafen (90.). Da ein Sieg mit 13 Toren Unterschied des FC Hennef eher unwahrscheinlich ist, dürfte an der Spitzenposition der Wegberger nicht zu rütteln sein. FC Hürth – FC Wegberg-Beeck 0:4

FC Hürth: Kevin Kraus, Eugene Park, Zachary-Oduro Bonsu (88. Tomoya Ito), Alexander Gaun, Stefan Fiegen (79. Luis Göker), Philipp Fleischer, Fabian Djemail, Taner Yalcin, Shaban Almeida (79. Yusuf Sabuktekin), Elyesa Kursunlu (79. Jacob Göker), Yousef Keshta - Trainer: Oliver Heitmann

FC Wegberg-Beeck: Eric Wille, Mathias Hülsenbusch, Denis Schütte (86. Aaron Allwicher), Maurice Pluntke (19. Adrijan Behrami), Norman Post, Nils Hühne, Sebastian Wilms, Julio Torrens (68. Tarik Handzic), Marc Kleefisch (82. Daniel Pfaffenroth), Shpend Hasani, Dimitrios Touratzidis - Trainer: Mark Zeh

Schiedsrichter: Marcel Cholewa () - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Marc Kleefisch (56.), 0:2 Shpend Hasani (78.), 0:3 Dimitrios Touratzidis (87.), 0:4 Daniel Pfaffenroth (90.) ________________ Das war das Spiel am Donnerstag Blau-Weiß Königsdorf lässt BSC Straucheln

So hatte sich der Bonner SC den Donnerstagabend wohl kaum vorgestellt. Der Absteiger aus der Regionalliga und damit auch einer der Kandidaten um den Aufstieg in selbige unterlag im Heimspiel dem TuS Blau-Weiß Königsdorf. Der Aufsteiger untermauerte damit seine seit Wochen gute Form und holte einen weiteren Dreier. Schon nach 13 Minuten brachte Paul Reichelt die Königsdorfer in Front, Rio Roman Sylvester Koch ließ noch vor dem Pausenpfiff das 2:0 folgen. Bonner SC – TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900 0:2

Bonner SC: Ron Meyer, Maximilian Decker (63. Leon Augusto), Jan-Luca Prangenberg, Dan-Patrick Poggenberg, Rudolf González, Massaman Keita, Jonas Berg (71. Ben Hompesch), Bilal-Badr Ksiouar (77. Samir Malaab), Felix Erken, Alexander Tackie-Sai, Ergün Yildiz (67. Daniel-Danso Somuah) - Trainer: Lukas Sinkiewicz

TuS Blau-Weiß Königsdorf 1900: Dylan Vogel, Jonas Hoge (74. Marco Dolenga), Mohamed Rabia (71. Nik Ortner), Hirotaka Sugiura, Oscar von Lehmann (83. Luca-Andre Kozlyuk), Noah Kürmali, Rio Koch, Paul Reichelt (88. Julian Sarbo), Yannis Dublin, Micaah Garnette, Florian Welter - Trainer: Albert Deuker

Schiedsrichter: Peter Wackers (Aachen) - Zuschauer: 375

Diese Duelle stehen am Sonntag an Liveticker: SV Bergisch Gladbach - Fortuna Köln II

Liveticker: Viktoria Arnoldsweiler - Siegburger SV

