Wegberg sorgt für Kantersieg − Deutz gewinnt Kellerduell

Der Bonner SC feierte den zweiten Rückrundensieg – Foto: Boris Hempel

Wegberg-Beeck macht es deutlich Der FC Wegberg-Beeck besiegt Düren mit 7:2 und setzt sich damit von unten weiter ab. Durch drei Tore innerhalb von 13 Minuten sorgten die Gastgeber bereits zur Pause für ein deutliches Ergebnis. Nach der Pause wurde schnell nachgelegt und Düren konnte keine Spannung mehr entfachen. Goran Kovacevic war wenig überraschend sehr zufrieden mit dem Spiel seiner Mannschaft: „Das Ergebnis spiegelt das Spiel heute absolut wider. Die Jungs haben die taktischen Vorgaben überragend umgesetzt und sich diesen Sieg in der Höhe vollauf verdient." Für seine Schützlinge gab es neben dem Sieg dann auch noch eine weitere erfreuliche Neuigkeit: „Zur Belohnung habe ich der Mannschaft erst einmal einen Tag frei gegeben − das haben sie sich nach dieser Leistung verdient." Für Wegberg war es auch der erste Sieg nach drei sieglosen Spielen. Für Düren wiederum war es ein bitteres Spiel. Nihad Dzaferovic macht die Niederlage vor allem an einem Faktor fest: „Wir wurden heute schlichtweg klassisch ausgekontert. Wir wollten das Spiel und den Erfolg vielleicht zu sehr erzwingen und waren in unseren Aktionen viel zu ungeduldig. Dadurch sind wir den Gastgebern direkt ins offene Messer gelaufen. Ich hoffe sehr, dass dieses bittere Ergebnis für die Jungs eine Lehre war, was die Restverteidigung und Disziplin angeht." Düren liegt damit auf einem direkten Abstiegsplatz, hat allerdings noch ein Spiel weniger als die Konkurrenz von unten.

Deutz dreht Kellerduell Der SV Deutz hat das wichtige Spiel im Tabellenkeller gegen Vichttal für sich entschieden. Zur Pause führte der VfL noch mit 1:0, doch in der zweiten Halbzeit gelang es Deutz, das Spiel zu drehen. Fatos Popova, Trainer von Vichttal, war nach dem Spielverlauf bedient: „Es gibt eigentlich nicht viel zu sagen. Das Spiel geht nun mal 80 Minuten − wenn man aber nur 40 Minuten lang die nötige Leistung abruft, dann verliert man das Spiel am Ende eben, selbst nach einer 1:0-Führung. Wir stehen nach so einem Auftritt leider völlig zurecht auf dem letzten Tabellenplatz." Vichttal hat jetzt fünf Punkte Rückstand auf das rettende Ufer. Durch die Niederlage wird die Mission Klassenerhalt nicht einfacher. Für Deutz war es ein wichtiger Sieg und damit auch der dritte Dreier in Folge. Omid Akhavan sah einen verdienten Erfolg seines Teams: „Das war heute eine geschlossene Mannschaftsleistung und ein absolut verdienter Sieg für uns. Die Jungs haben von der ersten bis zur letzten Minute sehr konzentriert gespielt, füreinander gearbeitet und sich am Ende gemeinschaftlich belohnt. Dieser Fokus war heute der Schlüssel zum Erfolg.“ Durch den Sieg kann sich Deutz erst einmal einen Platz im gesicherten Mittelfeld festigen.

Bonn schafft den Turnaround Für den Bonner SC lief die Rückrunde bisher überhaupt nicht nach Plan. Gegen Rheinsüd gelang nun aber wieder ein Sieg. Es war erst der zweite Dreier in der Rückrunde für den SC. Damit rückt Bonn vorerst wieder auf den zweiten Tabellenplatz − Fortuna Köln hat allerdings noch zwei Spiele weniger. Die Gäste aus Köln mussten sich knapp und sehr spät geschlagen geben. Glenn Adriano ärgerte sich vor allem über das späte Gegentor: „Ein klassisches Unentschieden-Spiel, in dem beide Teams sich neutralisieren. Leider machen wir den entscheidenden Fehler kurz vor Schluss. Leider ein sehr bitteres Endergebnis. Jetzt gilt es für uns, aus den Fehlern die richtigen Erkenntnisse zu ziehen um am kommenden Samstag zu Hause wieder zu Punkten."

Befreiungsschlag für Bergisch Gladbach Bei Bergisch Gladbach erlebt der neue Trainer Sebastian Pichura das perfekte Debüt. Im richtungsweisenden Duell schickten die 09er den SV Eilendorf mit einem deutlichen 6:0-Erfolg nach Hause. Damit setzt Gladbach ein deutliches Ausrufezeichen im Kampf um den Klassenerhalt. Auf der anderen Seite muss der SVE ein schwieriges Spiel verarbeiten. Nico Kampsmann war logischerweise nicht mit dem Auftritt seiner Mannschaft einverstanden: „Glückwunsch an Bergisch Gladbach - ein hochverdienter Sieg. Leider erwischen wir einen katastrophalen Tag, der nicht unsere eigentliche aktuelle Form widerspiegelt - lediglich die ersten Minuten nach der Halbzeit gingen an uns. Da haben wir angefangen, mutig und aktiv am Spiel teilzunehmen. Die restlichen Minuten sind wir überhaupt nicht da - so kassieren wir zurecht 6 Gegentore. Dennoch bin ich zuversichtlich, dass wir uns gegen Fortuna ganz anders präsentieren werden." Während Bergisch Gladbach den Schwung des Trainerwechsels perfekt genutzt hat und nun mit viel Selbstvertrauen in die nächsten Aufgaben geht, muss Eilendorf diesen herben Rückschlag schnell verdauen.

SC festigt Platz 4 Durch einen 4:2-Erfolg konnte der SC West einen Auswärtssieg feiern. Zwischenzeitlich gelang es den Gastgebern aus Wiehl, einen 0:2-Rückstand wieder auf Unentschieden zu stellen. Der SC schaffte es allerdings, den Zwei-Tore-Vorsprung wiederherzustellen. Wiehl muss damit die vierte Niederlage in Folge einstecken und steckt weiter im Abstiegskampf fest.