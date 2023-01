Wegberg: „Schlanke“ Stadtmeisterschaft Beim Stadtpokal in Wegberg sind nur fünf Mannschaften dabei. Gespielt wird in der Wegberger Dreifachhalle am Samstag ab 15 Uhr. Ausrichter ist der SC Wegberg.

Traditionell wurde die Wegberger Stadtmeisterschaft mit acht Teams gespielt. Zuletzt waren es nach Bildung der Spielgemeinschaft Merbeck/Viktoria Wegberg nur noch sieben. Bei der vom SC Wegberg ausgerichteten Auflage 2023 am Samstag, 7. Januar, sind es freilich nur noch fünf. Denn Mittelrheinligist FC Wegberg-Beeck spielt in diesem Winter kein einziges Hallenturnier, und C-Ligist Viktoria Rath-Anhoven hat sich während der Hinrunde vom Spielbetrieb verabschiedet. Folglich wetteifern nur noch fünf Mannschaften um die Stadtkrone.

Folge: Erstmals wird die Stadtmeisterschaft im Jeder-gegen-Jeden-Modus ausgetragen – es sind ja auch nur zehn Spiele. Die „SM“ wird so in einem Rekordtempo abgewickelt – gerade mal rund zweieinhalb Stunden werden vom ersten Anpfiff bis zum letzten Abpfiff vergehen. Dabei sind Landesligist SV Helpenstein, die A-Ligisten Sportfreunde Uevekoven und SC Wegberg, C-Ligist SV Klinkum und D-Ligist SG Merbeck/Viktoria Wegberg.

Favorit Nummer zwei ist auch leicht auszumachen: A-Liga-Aufsteiger Sportfreunde Uevekoven, der vor dem Durchmarsch in die Bezirksliga steht. Deren Trainer ist Daniel Marschalk, und bei dem hält sich die Vorfreude auf die „SM“ – vorsichtig ausgedrückt – in sehr engen Grenzen: „Auf diese Veranstaltung lege ich überhaupt keinen Wert, die macht doch mit nur noch fünf Teams überhaupt keinen Sinn. Ich finde, man hätte die daher besser abgesagt“, sagt „Schalk“.

Er selbst werde auch allenfalls als Zuschauer mal in der Halle vorbeischauen – Niklas Siewert werde das Team betreuen. „Wir haben mit Mühe und Not neun Akteure zusammengekriegt, werden mit einer Mischung aus Erster und Zweiter Mannschaft antreten. Die Jungs sollen einfach ein bisschen Spaß haben, sich in der Halle die Zeit nett vertreiben“, sagt Marschalk – und wird dann grundsätzlich: „Egal in welcher Halle: So emotional wie früher geht es doch nirgendwo mehr zu, ist das Ganze doch ein wenig langweilig geworden. Von daher denke ich gerne an frühere Zeiten zurück.“

Vor genau 20 Jahren war Mar­schalk als Spieler im Uevekovener Dress an dem vielleicht emotionalsten Wegberger Hallen-Stadtmeisterschaftsspiel aller Zeiten maßgeblich beteiligt: Am 11. Januar 2003 kochten beim 3:2-Halbfinalsieg gegen den SC Wegberg in der proppenvollenHalle die Emotionen über. Beim Schlusspfiff wollte Wegbergs Bekim Kastrat Marschalk an die Wäsche, blitzschnell herbeieilende Mitspieler verhinderten in der aufgeheizten Atmosphäre eine Eskalation. Daran konnte sich Marschalk auf Nachfrage nun auch noch bestens erinnern: „Ja, ich hatte es in dem Spiel immer wieder mit Bekim zu tun. Der wollte mich immer wegdrücken, und ich habe ihm dann ganz einfach mal die Hand gegeben. Das fand der nicht so gut.“