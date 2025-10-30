Wegberg prüft VfL Vichttal: „Wenn man Großes erreichen will...“

Trotz der Niederlage beim Tabellenführer bleibt die Stimmung beim VfL positiv. „Das Spiel in Bergisch Gladbach werden Trainer und Mannschaft sicherlich Anfang der Woche analysiert haben. Danach wird da aber ein Haken dran gemacht, und wir richten den Blick nach vorne“, so Gibbons. „Wenn die Mannschaft große Träume hat und Großes erreichen möchte, dann muss sie am Sonntag Gas geben.“

Für die Vichttaler ist das Duell eine Standortbestimmung nach dem Rückschlag in Gladbach. „Beeck hat einen klasse Kader und der Anspruch ist vor der Saison klar kommuniziert worden: Sie wollen zum Ende der Saison ganz oben in der Mittelrheinliga stehen“, sagt Philip Gibbons aus der sportlichen Leitung. „Der Start war nicht optimal, aber wir erwarten einen starken Gegner, der offensiv einiges zu bieten hat.“

Personell hat Trainer Andi Avramovic allerdings zwei empfindliche Ausfälle zu kompensieren: Yassine Ali Gnondi und Nuredin Ali Khan fehlen nach ihren Platzverweisen. „Yassine und Nuro sind gesperrt, aber der Kader ist breit aufgestellt, das birgt Chancen für andere Spieler. In der Mannschaft gönnt es jeder dem anderen“, sagt Gibbons. Zudem fällt Alexander Dollhopf weiterhin verletzt aus, ansonsten seien alle Spieler fit.

Deuker: „Jedes Auswärtsspiel ist besonders – so auch im Vichttal“

Auch der Gast reist mit Selbstvertrauen an. „Jedes Auswärtsspiel in dieser Liga ist besonders – so auch auf dem Berg im Vichttal“, sagt Albert Deuker, der in Beeck nach einigen Anlaufschwierigkeiten zuletzt seinen ersten Sieg feiern konnte. „Sie haben sicher eine der namenhaftesten Mannschaften und mit Andi Avramovic einen Top-Trainer.“

Nach dem klaren 5:2-Erfolg gegen Pesch sieht Deuker Fortschritte in seinem Team: „Wir schöpfen bis auf Vincent Zingel und Hauke Winkens aus dem Vollen. Ziel muss sein, unsere Teamleistung über 90 Minuten weiter zu steigern.“

Während der VfL Vichttal seine weiße Weste zu Hause bewahren und den Anschluss an die Tabellenspitze halten will, hofft der FC Wegberg-Beeck darauf, den Aufwärtstrend zu bestätigen. Viel spricht für ein intensives Duell zweier Teams, die beide den Blick nach oben richten wollen.