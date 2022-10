Wegberg nah dran am Punktgewinn Nachholspiel am Donnerstag endet 1:0 für Kückhoven

Im Nachholspiel gegen Germania Kückhoven war der SC Wegberg nah dran am nächsten Punktgewinn. Das wegen Dauerregens abgebrochene Spiel wurde wiederholt, und Kückhoven konnte sich durch ein spätes Tor mit 1:0 (0:0) durchsetzen. In der ersten Hälfte stellte sich Wegberg hinten rein, kam aber durch Konter durchaus zu guten Möglichkeiten. Kückhoven hatte mehr vom Spiel, agierte aber zu fehlerbehaftet und konnte sich kaum Chancen erspielen. Im zweiten Durchgang wurde Kückhoven offensiver und warf mit zunehmender Spieldauer alles nach vorne. Man hatte jetzt auch Möglichkeiten, doch alles deutete auf ein torloses Remis hin. In der 88. Minute konnte dann Daniel Fabian mit einem Distanzschuss in den Winkel für den Kückhovener Siegtreffer sorgen.