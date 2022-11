Wegberg machtlos in Uevekoven

Beim Derby gegen die Sportfreunde Uevekoven griff Trainer Jürgen Hülsenbusch sowohl auf eine neue Formation, als auch auf drei Spieler zurück, die ihre Startelfpremiere in der Kreisliga A für den SCW machten. Tobias Schneider auf der linken Abwehrseite, Melvin Plum im halbrechten Mittelfeld und Mehmet Yatkin in der Sturmspitze liefen für grün-schwarz von Anfang an auf. Der SC konzentrierte sich von Beginn an auf eine konzentrierte Defensivleistung gegen den Tabellenführer. Nach zehn Minuten hatte der SC eine Ecke, danach liefen die Gäste in einen Konter der in einem Lattenschuss von Lukas Köllermeyer endete. Anschließend musste auch Jan Gerards verletzungsbedingt passen, für ihn kam Moritz Zohren ins Spiel. Der SC ließ hinten wenig anbrennen und versuchte ab und an einen Konter zu setzen. Die größte Chance auf ein Tor hatte jedoch erneut der Gastgeber, Nach einem Freistoß von Lukas Köllermeyer kann Marc Baltes im Wegberger Gehäuse den Ball nur nach vorne abwehren, den anschließenden Torschuss von Jens Engert pariert Baltes dann noch in letzter Sekunde mit dem Fuß. Ansonsten kamen die Uevekovener zu keinen nennenswerten Torchancen, ebenso der SCW.

Nach dem Seitenwechsel wurden die Platzherren dann etwas drückender, in der 53. Minute kommt es zu einer Ecke für Uevekoven. Der Ball kommt auf den zweiten Pfosten zu Engert, der in die Mitte auf Elias Hübsch köpft, der wiederum ins Tor zur Führung einnickt. Fünf Minuten später nutzten die Uevekovener einen Flankenlauf über rechts, die Flanke von Hübsch findet Sven Jansen, der ins kurze Eck zum 2:0 einköpft. Der Sportclub löste nun die Fünferkette auf und versuchte den Anschlusstreffer zu erwirken. Die beste Chance hatte Anik Murati in der 86. Minute mit einem Drehschuss aus acht Metern, der Ball landet jedoch im Torfangzaun.

Pünktlich pfeift der umsichtige Benjamin Boyle das Spiel ab, der SCW geht in Uevekoven leer aus, zeigt aber eine engagierte Leistung.