Wegberg gewinnt Kellerduell in Ratheim

Für die Mannschaften aus Ratheim und Wegberg war das Aufeinandertreffen ein richtungsweisendes - mit einer Niederlage hätte der SC den Anschluss an das rettende Ufer aus den Augen verloren, Ratheim hätte mit einem Sieg sich von den Abstiegsrängen befreien können.

Ratheim gelingt der bessere Start, schon nach zwei Minuten musste SR Frank Blume auf Strafstoß entscheiden, denn Malte Mehl hatte Leon Janssen im Strafraum gelegt. Felix Jansen verwandelt sicher unten links und lässt Marc Baltes trotz richtig geratener Ecke keine Chance. Versagte Nick Camps in der fünften Minute noch im 1 gegen 1 gegen Baltes, machte er es zwei Minuten später besser und schob sicher zum 2:0 für Ratheim ein. In beiden Situationen sah die Wegberger Hintermannschaft nicht gut aus. Nach 15 Minuten gelingt Lukas Pomp der Anschlusstreffer mit der ersten Chance für den SC, Berkcan Erester steckt durch, Pomp läuft alleine aufs Tor zu und verwandelt sicher. Der SC nun besser im Spiel, Anik Muratis Kopfball landet knapp über dem Tor (21.). Paul Schlagheck wird in der 26. Minute bei einem Vorwärtsmarsch unsanft gestoppt, den Freistoß aus circa 21 Metern verwandelt Lukas Pomp sehenswert mit einem Schlenzer über die Mauer ins rechte obere Eck zum 2:2. Erneut Murati und Pomp kommen zu Chancen in Hälfte eins, jedoch ohne Erfolg. Den hatte nur noch Nick Camps, der in der 44. Minute erneut frei vor dem Wegberger Tor auftaucht und souverän die Ratheimer Halbzeitführung erzielt.

Nach der Halbzeit spielte nur noch der SCW. Bereits in der 50. Minute fällt der Ausgleich, Florian Hülsenbusch spielt einen langen Ball in den Rücken der Abwehr, Lukas Pomp nimmt den Ball an und mit und verwandelt per Lupfer vom linken Strafraum. Der SC wollte nun mehr und spielte weiter munter nach vorne. Pomp schießt an den Pfosten (54.), im Anschluss landet Anik Muratis Kopfball in den Händen vom Keeper. In der 72. Minute klappt es dann aber, Sven Dreifeld spielt am Strafraum mit Lukas Pomp einen Doppelpass und kann von der rechten Seite abziehen, Tim Küppers im Tor der Ratheimer chancenlos. Der SC ruhte sich nicht auf der Führung aus, sondern spielt weiter nach vorne. Lukas Pomp scheitert frei vor dem Tor (77.), Berkcan Erester nach Zuspiel Fuhrmann ebenfalls (81.). Eine Minute später versucht Maik Fuhrmann es selbst, auch sein Schuss landet nicht im Tor. Auf der Gegenseite kann Wegberg eine Ecke nur schlecht klären, Jan Gerards schmeißt sich in Eishockeyspieler-Manier in den Ball und verhindert den Ausgleich (88.). Die fünfminütige Nachspielzeit brachte der SCW dann souverän über die Zeit. Anschließend gingen alle arme beim Abpfiff nach oben und der erste Sieg des SC Wegberg in der diesjährigen A-Ligasaison war nach zweimaligem Rückstand perfekt!