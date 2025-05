Beeck setzte sich zuletzt gegen Schafhausen durch. – Foto: Michael Schnieders

Wegberg-Beecks Endspurt startet in Hennef Mit zwei Siegen im Rücken reist der FC Wegberg-Beeck am Sonntag zum FC Hennef. Vor zwei Jahren spielten beide Teams im direkten Duell um die Meisterschaft, nun sind die Vorzeichen andere. Für Hennef geht es um den Ligaverbleib, Beeck um den letzten guten Eindruck.

Beim FC Wegberg-Beeck könnte man sich an dieses Gefühl wohl gewöhnen: Der 3:2-Erfolg gegen Union Schafhausen war der zweite Sieg in Serie. „Es war wichtig für den Kopf. Wenn du mit einem Sieg in die Woche startest, ist alles ein bisschen einfacher – ob bei der Arbeit oder auf dem Fußballplatz“, sagt Trainer Mike Schmalenberg, der vor allem die Momente nach dem 2:1-Erfolg in der Woche zuvor über die SpVg Porz im Kopf hat. Damals beendete Beeck eine Niederlagenserie von vier Partien: „Mit Abpfiff die lachenden Gesichter, die Musikbox in der Kabine, das Kölsch, eine gut gelaunte Busfahrt zurück. Da merkt man, mit wie viel Leidenschaft die Jungs versuchen, die Punkte zu holen. Diese Emotionen führen uns in Beeck auch zusammen.“

Hennef ermöglichte den Aufstieg Morgen, 15:00 Uhr FC Hennef 05 FC Hennef 05 FC Wegberg-Beeck Wegb.-Beeck 15:00

Den kurzen – aber intensiven – Endspurt mit den zwei aufeinanderfolgenden Spielen gegen den FC Hennef, der Reserve von Fortuna Köln und dem abschließenden Duell mit dem SSV Merten am 15. Juni kann der Tabellenvierte nun also entspannt angehen. „Wir sind froh, dass die Saison zu Ende geht. Irgendwann ist sie dann ja auch lang, die Pause kommt für alle gelegen. Ich glaube, dass wir eine ordentliche Runde spielen. Diese Runde wollen wir jetzt auch vernünftig abschließen“, sagt Schmalenberg. Den Auftakt in die letzten drei Spiele macht Beeck am Sonntag (15 Uhr) in Hennef. Fast zwei Jahre ist es her, dass das Duell zwischen Beeck und dem FCH noch ein ganz spezielles in der Mittelrheinliga war. Im Frühjahr 2023 lieferten sich die beiden Vereine ein extrem enges Meisterrennen, das in dem entscheidenden direkten Aufeinandertreffen am letzten Spieltag mündete. Damals setzte sich Hennef mit 2:0 durch, wurde Meister und wäre eigentlich in die Regionalliga aufgestiegen. Der FCH verzichtete jedoch auf den Aufstieg und übergab das Recht an Vizemeister Beeck.