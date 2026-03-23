Wegberg-Beecks Déjà-vu: Erst Führung, dann Niederlage

Doch damit nicht genug: In der zweiten Minute der Nachspielzeit ließ Timo Agaltsev im zweiten Versuch mit einem trockenen Flachschuss auch noch Königsdorfs euphorisch bejubeltes Siegtor folgen. Ausgerechnet Agaltsev. Denn der hatte in der vergangenen Saison bis Herbst noch für Beeck gespielt, war dann im Unfrieden geschieden. „Ich hatte eigentlich vor, Timo kurz vorher auszuwechseln. Doch dann dachte ich mir: Lass den gegen den Ex-Verein mal auf dem Platz. Das war so ein Instinkt“, kommentierte TuS-Coach Takahito Ohno, selbst ein Akteur mit Beecker Vergangenheit, den ersten Sieg des TuS in der Rückrunde nach zuvor vier Niederlagen. Mit elf Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz sollte der TuS die größte Gefahr überstanden haben. Für Beeck endete umgekehrt so die kleine Serie mit drei Zu-Null-Siegen in Folge.