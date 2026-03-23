Wegberg-Beecks Déjà-vu: Erst Führung, dann Niederlage

Lange Zeit steuerte der FC Wegberg-Beeck auf dem kleinen Kunstrasenplatz in Königsdorf auf einen glanzlosen Arbeitssieg zu. Denn bis zur 86. Minute führte er 1:0 durch einen Treffer des Torschützen vom Dienst: In der 33. Minute bewies Marc „Air“ Kleefisch einmal mehr, dass er beim FC der Herr der Lüfte ist und nickte eine präzise Freistoßflanke von Niklas Koppitz ein – sein 17. Saisontor. Womit die Kleeblätter bis zur Pause auf eine hundertprozentige Chancenverwertung kamen. Nach dem Seitenwechsel vergaben die Schwarz-Roten einige Male das 2:0 – die größte Chance dafür hatte erneut Kleefisch auf dem Fuß (59. Minute).
In der Schlussphase sollte sich das dann bitter rächen. Der 13 Minuten zuvor eingewechselte Emre Kovanci drosch in der 86. Minute den Ball aus kurzer Distanz in die kurze Ecke zum Ausgleich – Beecks Keeper Yannik Hasenbein, der in dieser Ecke stand, gab dabei keine gute Figur ab. „Der Ball ist dem Kovanci noch leicht vom Spann abgerutscht. Vielleicht kann ich den halten, wenn ich einen Meter weiter vor gestanden hätte“, merkte Hasenbein dazu selbst an.
Doch damit nicht genug: In der zweiten Minute der Nachspielzeit ließ Timo Agaltsev im zweiten Versuch mit einem trockenen Flachschuss auch noch Königsdorfs euphorisch bejubeltes Siegtor folgen. Ausgerechnet Agaltsev. Denn der hatte in der vergangenen Saison bis Herbst noch für Beeck gespielt, war dann im Unfrieden geschieden. „Ich hatte eigentlich vor, Timo kurz vorher auszuwechseln. Doch dann dachte ich mir: Lass den gegen den Ex-Verein mal auf dem Platz. Das war so ein Instinkt“, kommentierte TuS-Coach Takahito Ohno, selbst ein Akteur mit Beecker Vergangenheit, den ersten Sieg des TuS in der Rückrunde nach zuvor vier Niederlagen. Mit elf Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz sollte der TuS die größte Gefahr überstanden haben. Für Beeck endete umgekehrt so die kleine Serie mit drei Zu-Null-Siegen in Folge.
In mancherlei Hinsicht war die Partie eine Kopie des Hinspiels. Denn auch da führte Beeck 1:0, ehe ein Königsdorfer Doppelschlag noch in eine 1:2-Niederlage mündete. „Im Unterschied zum Hinspiel haben wir heute aber verdient gewonnen“, meinte Ohno. Der spielte im Unterschied zur Vorwoche diesmal nicht selbst mit, hatte dafür aber vier Stunden zuvor im Spiel der Reserve gegen Niederaußem mitgewirkt, um so der Mannschaft ein Beispiel dafür zu geben, dass ein Einsatz in der zweiten Mannschaft als alles andere als eine Bestrafung zu verstehen ist.
Reichlich bedient war dafür Beeck. „Wir haben es einfach versäumt, das zweite Tor nachzulegen. Ich selbst hatte dazu ja auch eine gute Chance. Zumindest das 1:1 hätten wir dann aber mit nach Hause nehmen müssen. Stattdessen verlieren wir auch das dritte Spiel in Königsdorf“, sagte Kleefisch. „Wir waren in der zweiten Halbzeit einfach zu passiv und daher war das auch eine verdiente Niederlage“, urteilte Koppitz, der in der vergangenen Saison für den TuS gespielt hatte.
„Das Spiel war ja in der ersten Halbzeit ziemlich ausgeglichen, da flipperte die Murmel munter hin und her. Dass wir kurz vor Schluss den Ausgleich schlucken, kann ja mal passieren. Worüber ich dann allerdings schon sehr verwundert war: Danach sind wir ja in eine Schockstarre verfallen, als hätten wir soeben das 0:8 kassiert. Stattdessen war es das 1:1. Da müssen wir dann einfach auch so clever sein und den einen Punkt mitnehmen“, erklärte Beecks Coach Mark Zeh.
Zumindest der Ausgleich hatte sich in den Minuten zuvor auch schon angedeutet. Da gab es zwar nicht viele, aber doch einige „haarige“ Situation im Beecker Strafraum – einmal musste Niklas Fensky auf der Linie klären (62.). Umgekehrt hatte Beecks eingewechselter Timo Braun mit einem gut getretenen Freistoß, den TuS-Keeper Oleksandr Kuzub ebenso gekonnt parierte, noch eine nennenswerte Chance für den Gast (78.). Der war im gewohnten 4-2-3-1 aufgelaufen – mit dem genesenen Kapitän Yannik Leersmacher in der Zentrale der Mittelfeld-Dreierreihe – und damit ungewohnt offensiv.
Ansonsten schaute die Liga am Sonntag vor allem nach Hohkeppel, wo das Topspiel gegen Bergisch Gladbach stattfand. Das hatte es dann auch in sich: Nach einem 0:2-Rückstand gewann der Gast noch 4:2, beendete damit Hohkeppels Serie von neun Siegen in Folge und hat an der Spitze nun fünf Zähler Vorsprung. Diese Partie fand unter der Leitung des Erkelenzer Schiedsrichters Lutz Meyersieck statt.
Wieder mal Unverständnis rief derweil Teutonia Weiden hervor. Denn der Verein aus Würselen, personell arg gebeutelt, trat beim Siegburger SV deswegen erst gar nicht an – die Punkte gingen so kampflos an die Sieg. Worüber man beim SV gar nicht so glücklich war. Am Montag soll nun bei der Teutonia eine Entscheidung fallen, wie es weitergehen soll. Auch sportlich sieht es für Weiden angesichts von acht Punkten Rückstand aufs rettende Ufer zurzeit alles andere als gut aus.