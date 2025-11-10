Wegberg-Beeck zu stark für Hennef: "Schnell aus den Köpfen bekommen"

Beim 5:0-Heimsieg gegen den FC Hennef 05 hatte der FC Wegberg-Beeck die Partie bereits zur Pause entschieden. Das Team von Trainer Albert Deuker präsentierte sich eiskalt vor dem Tor und setzte seine beeindruckende Defensivserie fort – zum dritten Mal in den letzten vier Spielen blieb der Kasten sauber. Für Hennef dagegen war es die siebte Niederlage der Saison, der Klub bleibt damit auf dem ersten Abstiegsplatz.

Die Gastgeber legten los wie die Feuerwehr: Bereits nach vier Minuten brachte Timo Braun Wegberg mit 1:0 in Führung. Danach dominierte die Deuker-Elf die Partie. Kai Bösing erhöhte in der 30. Minute, Marc Kleefisch traf nur neun Minuten später zum 3:0. Als Bösing kurz vor der Pause mit seinem zweiten Treffer auf 4:0 stellte, war die Entscheidung bereits gefallen.

Nach dem Seitenwechsel verwaltete Wegberg das Ergebnis und setzte durch Kleefischs zweiten Treffer (68.) noch einen drauf. Damit bleibt Beeck in der Erfolgsspur und verbessert sich mit dem höchsten Saisonsieg auf den neunten Tabellenplatz.

Hennef findet keine Mittel

Für den FC Hennef 05 endete das Auswärtsspiel dagegen ernüchternd. „Zum heutigen Spiel möchte ich gar nicht viel sagen. Wir müssen einfach einen Haken dran machen – Wegberg war gut und hat verdient gewonnen“, sagte Frank Fußhöller, sportlicher Leiter der Hennefer.

Mit einem 0:4-Rückstand zur Halbzeit sei die Partie praktisch gelaufen gewesen. „Das Ergebnis fällt am Ende sicherlich zu hoch aus. Mit einem 0:4-Rückstand zur Halbzeit ist die Hypothek zu groß und natürlich fast nicht mehr aufzuholen. Die Jungs haben in der zweiten Halbzeit aber ordentlich gespielt, das war in Ordnung. Trotzdem: abhaken, Mund abputzen und das schnell aus den Köpfen bekommen“, erklärte Fußhöller.

Verletzungssorgen und Fokus auf direkte Duelle

Neben der sportlichen Enttäuschung plagen die Hennefer weiter personelle Sorgen: „Ich will keine Ausreden suchen, aber wir hatten heute einige personelle Ausfälle, die schwer zu kompensieren waren – insgesamt haben sieben Spieler gefehlt“, so Fußhöller.

Mit Blick auf die kommenden Wochen richtet sich der Fokus nun auf die direkten Konkurrenten: „Jetzt gilt der volle Fokus den kommenden Aufgaben. Mit Porz und Weiden warten zwei direkte Konkurrenten, und in den letzten vier Spielen treffen wir gleich auf drei Teams aus dem Tabellenumfeld. Da erwarte ich eine andere Einstellung und natürlich auch die entsprechenden Punkte.“

Während Hennef um den Anschluss kämpft, hat sich Wegberg-Beeck mit dem deutlichen Sieg eindrucksvoll unten abgesetzt – und bleibt defensiv eine der stabilsten Mannschaften der Liga.