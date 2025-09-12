Wegberg-Beeck will weiter hinten dicht halten

In der Fußball-Mittelrheinliga empfängt der FC Wegberg-Beeck den Vorjahresdritten Siegburger SV.

Auffällig oft war aus den Reihen des FC Wegberg-Beeck zu hören, wie wichtig das „Zu null“ beim souveränen 3:0 bei Teutonia Weiden am vergangenen Wochenende war. Dabei war der Fußball-Mittelrheinligist drückend überlegen und hatte in der Offensive Chancen für zwei Spiele. „Der Sieg hätte höher ausfallen können“, sagt auch Marc Brasnic, dem sein erster Ligatreffer gelang. Aber auch der zentrale Offensivmann verweist im ersten Atemzug darauf, dass man ohne Gegentor geblieben sei.

Auf der Suche nach defensiver Stabilität

Nach vielen „billigen“ Gegentoren in der Vorbereitung hatten sich die Kleeblätter auch beim 3:3 zum Ligaauftakt gegen Porz mit Schludrigkeiten selbst um den Dreier gebracht. Die Erfahrung, dass die Verteidigung hält, war also wichtig für den Kopf. „Dass wir vorne immer unsere Tore machen werden, ist ein offenes Geheimnis. Unsere Qualität reicht aber auch, um in der Mittelrheinliga ordentlich zu verteidigen“, sagt Sportchef Friedel Henßen.

Tatsächlich zeigte der Sieg in Weiden auch, welche Variationsmöglichkeiten der Beecker Kader bietet. Nach dem Ausfall der Stammkräfte Nils Hühne und Yannik Leersmacher hatte Trainer Mike Schmalenberg die Ausrichtung verändert, größere taktische Flexibilität war im Sommer eines der Kernthemen. „Wir wollen dem Gegner Woche für Woche eine Aufgabe stellen und nicht ausrechenbar sein“, sagt Henßen. Vorne rechtfertigte Vinzent Zingel seine Hereinnahme mit einem Treffer. Und in der Offensive bekommt Schmalenberg am Sonntag eine weitere Option aus dem obersten Regalfach zurück. Nach seiner Rotsperre aus der Vorsaison ist Timo Braun erstmals in dieser Saison spielberechtigt. Der Linksfuß kann an guten Tagen ein Spiel allein entscheiden.

Vorsicht ist dennoch geboten. Mit dem Siegburger SV stellt sich der Dritte des Vorjahres im Waldstadion vor. Dessen Trainer Alexander Otto, früher Co-Trainer beim SC Paderborn und auch als Trainerausbilder tätig, steht für bestens vorbereitete und strukturierte Mannschaften. „Wer gegen seine Teams spielt, weiß, was auf ihn zukommt“, zollt Henßen dem Gästecoach Respekt. Anstoß im Waldstadion ist um 15 Uhr.

