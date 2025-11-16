Wegberg-Beeck weiter im Aufwind: 2:1 in Merten

„Wir haben die Messlatte, was die Performance angeht, nochmal nach oben gelegt“, freute sich Albert Deuker, Trainer des FC Wegberg-Beeck nach dem 2:1-Sieg beim SSV Merten. Gegen ein sehr starkes Offensivspiel der Gastgeber habe seine Mannschaft leidenschaftlich und kompakt verteidigt.
Zwei sehr gute Umschaltmomente sorgten für die frühe 2:0-Führung durch Timo Braun (7.) und Marc Kleefisch (13.). Braun schlenzte nach einer gelungenen Eins-gegen-Eins-Situation gegen den Außenverteidiger ins lange Eck. Beim zweiten Treffer steckte Braun auf Kleefisch durch, der eiskalt vollendete.
Deuker machte die sehr gute Defensivleistung seines Teams zum Hauptgrund für den Erfolg in Merten. Seine Mannschaft habe den Sturmlauf von Merten dadurch eingegrenzt. Außerdem hielt Yannik Hasenbein in der 70. Minute einen Foulelfmeter von Abdenbi Oubelkhiri.
Kleefisch hätte alles klar machen können, traf aber mit seinem Schuss die Latte. So wurde es nach dem Anschlusstreffer der Gastgeber durch Ricardo Retterath (90.) noch einmal spannend.
Die Dreierkette und die Mittelfeldreihe habe in diesem Spiel in Merten einen großen Schritt nach vorne gemacht, fasste Deuker zusammen. Der Trainer freut sich auf die kommenden Trainingseinheiten „mit den Jungs“ und dass er nun 14 Tage Zeit hat um sich „auf das sehr schwere Spiel gegen Frechen“ vorzubereiten.
Wegberg-Beeck: Hasenbein - Schlosser, Hühne, Daniels - Hoffmanns, Leersmacher, Koppitz, Fensky - T. Braun (72. Bini), Kleefisch (90.+3 Arize), P. Winkens
