Eine engagierte Beecker Mannschaft (rote Trikots) entführte in Merten drei Punkte. – Foto: Michael Schnieders

Wegberg-Beeck weiter im Aufwind: 2:1 in Merten Fußball-Mittelrheinliga: Zwei frühe Tore bahnen Wegberg-Beeck den Weg zum Sieg. Verlinkte Inhalte präsentiert von Mittelrheinliga Wegb.-Beeck SSV Merten

„Wir haben die Messlatte, was die Performance angeht, nochmal nach oben gelegt“, freute sich Albert Deuker, Trainer des FC Wegberg-Beeck nach dem 2:1-Sieg beim SSV Merten. Gegen ein sehr starkes Offensivspiel der Gastgeber habe seine Mannschaft leidenschaftlich und kompakt verteidigt.

Zwei sehr gute Umschaltmomente sorgten für die frühe 2:0-Führung durch Timo Braun (7.) und Marc Kleefisch (13.). Braun schlenzte nach einer gelungenen Eins-gegen-Eins-Situation gegen den Außenverteidiger ins lange Eck. Beim zweiten Treffer steckte Braun auf Kleefisch durch, der eiskalt vollendete. Starke Defensive

Deuker machte die sehr gute Defensivleistung seines Teams zum Hauptgrund für den Erfolg in Merten. Seine Mannschaft habe den Sturmlauf von Merten dadurch eingegrenzt. Außerdem hielt Yannik Hasenbein in der 70. Minute einen Foulelfmeter von Abdenbi Oubelkhiri. Kleefisch hätte alles klar machen können, traf aber mit seinem Schuss die Latte. So wurde es nach dem Anschlusstreffer der Gastgeber durch Ricardo Retterath (90.) noch einmal spannend.