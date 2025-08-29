Wegberg-Beeck vs. SpVg Porz: "Werden nicht 6:0 gewinnen"

Wenn am Samstag der FC Wegberg-Beeck die SpVg Porz empfängt, ist der Blick auf die Vorzeichen klar: Der Gastgeber wird nach 48 Punkten und Rang sechs in der Vorsaison hinter Absteiger Eintracht Hohkeppel als einer der Titelfavoriten gehandelt. Die Gäste aus Porz, die im Vorjahr als Neunter bis zum Schluss um den Klassenerhalt kämpfen mussten, starten dagegen erneut mit deutlich bescheideneren Möglichkeiten.

Beeck-Trainer Mike Schmalenberg blickt mit Vorfreude, aber auch mit klaren Ansprüchen auf den Auftakt: „Wir sind froh, dass wir jetzt nach sechs Wochen Vorbereitung wieder in die Liga starten. Gegen Porz zu Hause zu spielen, meinen viele es ist der erste Dreier ist der Saison. Ich sehe es anders, wir sind ambitioniert, wir haben das Ziel, durchgehend über die Saison hinweg konstant zu punkten, um auch die Liga gewinnen zu können.“

Dennoch ist die Marschroute klar, denn auf heimischer Anlage will man beim Saisonauftakt nichts anbrennen lassen. "Wir müssen unserer Favoritenrolle gerecht werden. Aber das Spiel dauert 90 Minuten, deshalb müssen wir uns gut zurechtlegen und clever sein in unserer Spielanlage. Wir werden eine gute offensive Ausrichtung brauchen, aber auch die Defensive nicht vernachlässigen. Die Balance wird entscheidend sein, wie das Spiel seinen Verlauf nimmt.“

Doch der 39-Jährige warnt vor dem Gegner um Trainer Jonas Wendt, der seine Truppe stets im Griff habe und für einen laufintensiven und inhaltlich guten Fußball stehe. "Er macht aus wenigen Möglichkeiten sehr viel, das hat man letztes Jahr auch gesehen. Auch im Abstiegskampf haben sie super performt, haben ihre Konstanz reinbekommen. Ich stehe da mit sehr großem Respekt dran", so Schmalenberg.

Personell fehlen wird lediglich Timo Braun, der noch eine Sperre aus der Vorsaison absitzt.

Wendt: „Alles unter 5:0 wäre ein Fortschritt“

Porz-Trainer Jonas Wendt versucht den Spieß umzudrehen und nimmt die Außenseiterrolle gerne an. "Wir haben zum Saisonauftakt jetzt Beeck, nicht das einfachste Los, aber dann haben wir es hinter uns. In der letzten Saison haben wir 5:0 verloren in Beeck, das hätte 8:0 ausgehen können. Alles unter einem 5:0 wäre also ein Fortschritt für uns", so Wendt und fügt hinzu: Wir gehen nicht als Favoriten in das Spiel, wir werden dann nicht 6:0 gewinnen. Aber vielleicht gelingt uns ja eine Überraschung und wir können dort punkten. Wir werden natürlich alles versuchen.“

Dass es im Team Fortschritte gibt, stimmt ihn vorsichtig optimistisch. Gerade in den letzten Wochen der Vorbereitung sei man deutliche stabiler aufgetreten. "Wir fahren relativ optimistisch hin, weil wir wissen, wir haben überhaupt nichts zu verlieren. Wir kennen den Spielplan, die Wochen danach haben wir dann Gegner auf Augenhöhe. Wir versuchen natürlich trotzdem dort Selbstbewusstsein zu tanken, ein Stück weit unabhängig vom Ergebnis.“

Wendt nur Tribünen-Gast

Wendt selbst wird das "Spektakel" aufgrund einer Sperre von der Tribüne aus beobachten müssen. "Vielleicht funktioniert das dann ja besser als in der letzten Saison.“

Personell hat Porz Grund zur Freude, denn das Lazarett lichtet sich. "Andre Rosteck ist zurück im Kader und mit Tomislav Mrkalj haben wir einen Rückkehrer zu verzeichnen. Mit Lars Rolle ist einer wieder an Bord, womit wir nicht gerechnet hatten. Wir haben also einen relativ breiten Kader am Wochenende, sodass wir auch wissen, dass wir von der Bank auch ein Stück weit nachlegen können.“

Und augenzwinkernd fügt Wendt hinzu: „Am allermeisten allerdings freue ich mich auf die Parkplatzgebühren.“