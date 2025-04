Wegberg-Beeck verliert in Bonn Spiel und Kapitän

Man kann wahrlich nicht behaupten, dass das Fußballjahr 2025 für Yannik Leersmacher bislang unter einem günstigen Stern steht. Zunächst verzögerte sich das Comeback des Kapitäns des FC Wegberg-Beeck, der sich Mitte Dezember im Pokalspiel gegen Hohkeppel einen Innenbandanriss zugezogen hatte, um etliche Wochen – sein Ziel, zum Rückrundenstart Anfang März wieder dabei zu sein, musste „Leerse“ begraben. Nach seinem Mini-Comeback in Siegburg, als er in der Nachspielzeit eingewechselt wurde, spielte der vielseitige Abwehrmann zuletzt im Heimspiel gegen Endenich dann immerhin schon wieder eine Halbzeit.

Direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit war Beeck nach einem schnell ausgeführten Einwurf in Rückstand geraten. Danach kassierte der FC noch zwei Tore nach Ecken. Womit die Kleeblätter im neuen Jahr erstmals verloren, während die Gastgeber reichlich Grund zur Zufriedenheit hatten. „Ein Meilenstein zur Meisterschaft“, betitelte so dann auch die Homepage des BSC den klaren Erfolg über den direkten Konkurrenten.

Im Topspiel beim designierten Aufsteiger Bonner SC stand Leersmacher dann erstmals in diesem Jahr in Beecks Anfangsformation – als zentraler Mann der Dreierkette. Nach 56 Minuten war für ihn aber vorzeitig Schluss: Nach einem rüden Einsteigen gegen Adis Omerbasic an der Außenlinie in Höhe der Mittellinie zückte Schiri Eric Schell sofort die Rote Karte – eine völlig vertretbare Entscheidung. „Ja, die Aktion war drüber. Das darf mir als Kapitän nicht passieren“, zeigte sich Leersmacher am Tag danach selbstkritisch. Einige weitere Spiele wird der Kapitän daher nun zwangsläufig fehlen. Die deutliche 0:3-Niederlage beim Tabellenführer seiner Beecker konnte er somit nicht mehr verhindern.

„Wir wussten, dass Beeck ein absolutes Brett und eine Mannschaft ist, die in der kommenden Saison ganz oben mitspielen wird. Ich freue mich daher nun extrem für die Jungs und das ganze Team drumherum, zumal wir in den letzten beiden Heimspielen leiden mussten“, erklärte BSC-Coach Sascha Glatzel. Da hatte es im Sportpark Nord insgesamt nur zu einem einzigen Punkt gereicht. Den Platzverweis gegen Beecks Kapitän sah Glatzel noch nicht einmal als so entscheidend an: „Wir hätten wohl auch so gewonnen. Entscheidender war für mich das Führungstor.“

Beecks Coach Mike Schmalenberg fand: „Wir haben uns nicht versteckt, hatten auch unsere Chancen, auch wenn wir nicht die Ballbesitzphasen wie erhofft hatten. Bonn hat allerdings aber eben auch sehr viel Wucht und hat uns klar die Grenzen aufgezeigt. Der Sieg ist auch in der Höhe verdient.“ Er fügte indes an: „Es hat dennoch viel Spaß gemacht, in diesem Stadion vor so vielen Zuschauern zu spielen.“

Strauch stark aufgelegt

Die erwartet druckvolle Anfangsphase der Gastgeber überstand ­Beeck noch unbeschadet – auch, weil FC-Keeper Justin Strauch einen richtig guten Abend erwischt hatte und bester Akteur seiner Mannschaft war. Seine größte Tat vollbrachte er gegen den allein auf ihn zupreschenden Marc Brasnic – Paul Daniels hatte zum Glück der Beecker von einer Notbremse abgesehen (15. Minute).

Danach kam der Gast aber immer besser ins Spiel und hatte seinerseits zwei gute Gelegenheiten: Paul Gelber verzog knapp (18.), und bei der größten Chance traf Timo Braun nur das Außennetz (32.). Gegen den giftigen Eray Isik war Strauch dann erneut auf dem Posten (44.). 36 Sekunden nach Wiederanpfiff war Strauch dann aber doch erstmals geschlagen. Nach einem schnell ausgeführten Einwurf legte Torjäger Serhat Koruk auf den gerade erst eingewechselten Robin Bird ab – der schoss aus zwölf Metern unhaltbar ein. „Nachdem wir in der ersten Halbzeit auf Augenhöhe und auch sehr wachsam waren, haben wir in dieser Szene leider gepennt. Nach dem Platzverweis haben wir aber noch einmal sehr viel investiert“, merkte Beecks Vizekapitän Nils Hühne an. „Man hat heute aber auch gesehen, dass Bonn in der Breite einfach besser besetzt ist als wir“, ergänzte Daniels.

Zehn Minuten nach dem 0:1 folgte der Platzverweis. „In Unterzahl haben die Jungs das dann aber überragend gemacht und hatten ja auch noch zwei Ausgleichschancen“, lobte Leersmacher. Beim Schuss von Niklas Fensky (67.) und dem Kopfball von Paul Daniels (69.) fehlte zwar jeweils nicht die Schärfe, wohl aber die Präzision – beide Gelegenheiten konnte Torwart Kevin Birk so entschärfen. Es folgten die beiden weiteren Tore: Jeweils nach Ecken trafen Massaman Keita per Kopf (77.) und Koruk mit dem Fuß (86.). Für Letzteren war es bereits das 21. Saisontor.

Nach dem Spiel fuhr das Team noch zu einem gemeinsam Abendessen – um etwas ganz besonderes zu feiern: In der Vorwoche war Justin Hoffmanns erstmals Vater von Söhnchen Jake geworden. Womit Beeck nach längerer Zeit mal wieder einen Papa im Team hat.