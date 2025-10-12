Wegberg-Beeck verliert erneut

Spitzenteam und Aufstiegskandidat, diesen Stempel hatten die Verantwortlichen des FC Wegberg-Beeck dem Fußball-Mittelrheinligisten zu Beginn der Saison selbst verliehen. Im Hier und Jetzt bezogen die Kleeblätter an Spieltag sieben die dritte Heimniederlage in Serie. In der zweiten Partie unter dem neuen Trainer Albert Deuker unterlag Beeck Fortuna Köln II mit 1:2. „Es ist ganz klar, dass wir unfassbar viel Arbeit vor uns haben. Es ist eine Menge Unsicherheit zu spüren“, sagte Mittelfeldspieler Kai Bösing nach der Partie.

Gegen die Fortuna musste Deuker auf den erkrankten Marc Brasnic verzichten. Der Coach ließ die Gastgeber in einem 3-4-3-System agieren, im Zentrum sollten Niklas Koppitz und Kai Bösing das Spiel dirigieren. Beeck hatte mehr den Ball, Köln presste nur situativ und ließ die Hausherren oftmals in Ruhe aufbauen. Bis zur 35. Minute spielte sich die Begegnung fast ausschließlich zwischen den Strafräumen ab. Deuker sprach von sichtbarer Verunsicherung in der Anfangsphase. „Wir haben uns aber reingearbeitet“, sagte der Trainer und meinte damit besonders zwei Szenen.

Mario Weber, erfahrener Fortuna-Abwehrchef mit Vergangenheit beim 1. FC Düren, und sein Kollege Gabriel Paczulla behinderten sich gegenseitig, der Ball fiel Beecks Torjäger Marc Kleefisch fünf Meter vor dem Tor vor die Füße. Normalerweise könnte der Stadion-DJ in einer solchen Szene schon auf die Play-Taste für die Tormusik drücken, aber im Herbst 2025 liegen die Dinge in Beeck anders. Kleefisch schob den Ball aufs Tor, Lennart Stollenwerk parierte (35.).

Als Bösing in Minute 41 aus 18 Metern abzog, schaute der Kölner Keeper dem Ball allerdings tatenlos hinterher. Das Leder klatschte an den Innenpfosten und landete bei Kleefisch, der erneut nicht vollstrecken konnte. Was folgte, war symptomatisch für die bisherige Spielzeit: Köln spielte steil in den Strafraum, Jamal Issifou stellte seinen massigen Körper ein und schweißte die Kugel humorlos unter die Latte (43.). Beeck ist nicht schlechter, der Gegner dafür effizient, auch das ist ein Muster der ersten Saisonphase.

Wie einfach und wie brutal Fußball bisweilen ist, erlebten die Beecker in Minute 63: Eine Kölner Ecke flog an den kurzen Pfosten und wurde verlängert, Narius-Florian Mofa drückte am hinteren Pfosten ein. „Das ist ein absolutes No-Go, dass wir erneut bei einer Ecke so schläfrig sind und nicht mit dem Mann mitgehen. Das killt uns dann komplett“, fand Deuker klare Worte.

Tatsächlich war das Beecker Spiel danach wie abgeklemmt, obwohl noch genug Zeit auf der Uhr war. Deuker forderte lautstark mehr Struktur, aber seine Mannschaft verlor für gute 20 Minuten den Faden. „Unkontrolliert“, so hatte Bösing auf dem Feld die Phase erlebt. Die Nachspielzeit war angebrochen, da trug der Mittelfeldspieler maßgeblich zum Lichtblick des Tages bei. Feiner Pass in den Lauf von Kleefisch, diesmal blieb der Goalgetter eiskalt und lupfte über Kölns Keeper zum 1:2 ins Tor. Zu mehr reichte die Zeit nicht.

„Fußball ist kein Wunschkonzert. Ich hätte auch gerne eine 1:0-Führung gehabt, und dann schwimmt die Mannschaft sich frei. Aber so ist es halt nicht. Dementsprechend müssen die Jungs jetzt dranbleiben“, formulierte Deuker die Erwartung für die kurze Trainingswoche, ehe es am Freitagabend beim 1. FC Düren weitergeht. Der Trainer ruft den Weg der kleinen Schritte aus: „Es muss nicht alles perfekt sein, um in der Mittelrheinliga ein Spiel zu gewinnen.“

Beeck: Hasenbein – Schlosser (63. Khadraoui), Hühne, Daniels – Bini (70. Hoffmanns), Koppitz, Bösing, Fensky – Gelber (55. Winkens), Kleefisch, Arize (65. Leersmacher)

