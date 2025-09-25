Wegberg-Beeck sucht ersten Heimsieg – Ohno will "Favorit überraschen"

Merlin Schlosser (am Ball) und sein FC Wegberg-Beeck will den ersten Heimsieg der Saison! – Foto: LaBima

FC Wegberg-Beeck empfängt den TuS Blau-Weiß Königsdorf. Beide Teams mussten unter der Woche im Pokal ran, beide schieden aus – Beeck erst nach Verlängerung mit 1:3 gegen Regionalligist Bonner SC, Königsdorf mit 0:2 beim Ligakonkurrenten Siegburg. Nun gilt der Fokus wieder der Liga. Brisant: In bislang vier Ligaduellen zwischen beiden Vereinen endete jede Partie mit einem 1:0-Heimsieg.

Veränderungen in der Startelf vorgesehen Beecks Trainer Mike Schmalenberg richtet den Blick nach der Zusatzbelastung auf die richtige Balance: „Heute haben wir trainigsfrei. Am Freitag gucken wir, wie der körperliche Zustand ist. Wir werden eine gute Mischung finden zwischen Kurzbelastung und regenerativem Training. Die Jungs, die vielleicht nicht gespielt haben, müssen sich dann im Training anbieten.“ Der 39-Jährige rechnet mit leichten Veränderungen in der Startformation im Vergleich zum Pokalspiel.

Zum Gegner äußert er sich anerkennend: „Königsdorf selbst hat ihren Spielstil trotz Trainerwechsel beibehalten. Sie spielen es nicht ganz so effektiv nach vorne, wie sie es letztes Jahr gemacht haben, aber letztendlich ist die Mannschaft gut eingestellt. Ohno kennt die Liga gut und wir kennen ihn selbst auch. Er ist ein guter Junge." Bis zum Sonntag soll dann der richtige Matchplan festgelegt werden "um dann in der Liga wieder drei Punkte zu holen."