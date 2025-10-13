Wegberg-Beeck stolpert in die nächste Niederlage

Marc Kleefisch spielt seit 2019 für Beeck, hat also schon einiges im Waldstadion erlebt. Eine Situation wie zurzeit hat der Stürmer dort aber noch nicht mitbekommen müssen: Das 1:2 gegen Fortuna Kölns U23 war im vierten Heimspiel schon die dritte Niederlage. Nur gegen die SpVg Porz gab es beim 3:3 zumindest ein Remis. „Selbst in der Regionalliga waren wir da ja erfolgreicher“, räumte „Klee“ ein. Und wenn ihm diese Misserfolgsserie jemand vor Saisonbeginn prophezeit hätte? „Dann hätte ich dem gesagt, dass er im falschen Stadion sei.“

Und doch hätte die Partie, die Beeck im 3-4-3 begann, auch einen ganz anderen Verlauf nehmen können. Denn die zwei ersten nennenswerten Chancen nach einer weitgehend ereignislosen ersten halben Stunde hatten die Gastgeber: Kleefisch scheiterte in der 35. Minute aus kurzer Distanz an Keeper Lennart Stollenwerk („da bin ich mit dem linken Standbein leider ein bisschen hängen geblieben“), sechs Minuten später kam eine gehörige Portion Pech dazu: Kai Bösing, der zusammen mit Niklas Koppitz im Mittelfeldzentrum spielte, zielte nach einem Sololauf zu genau, sein Schuss aus 18 Metern klatschte an den Innenpfosten, den Nachschuss verzog Kleefisch. Zwei Minuten später fiel Kölns Führungstor.

Im falschen Film konnte sich so auch Beecks neuer Trainer Albert Deuker fühlen, der nach dem 0:2 in Hohkeppel nun auch eine verpatzte Heimpremiere erlebte: „Man hat gerade zu Beginn deutlich die Verunsicherung der Mannschaft gesehen. Wir hatten ja am Anfang ganz große Probleme, ins Spiel zu finden. Und kaum hatten wir uns dann reingearbeitet, erzielte Köln mit seiner ersten Chance auch gleich die Führung.“ Dafür war der agile Jamal Issifou zuständig, der den Ball humorlos unter die Latte jagte (43. Minute) – diese Zielstrebigkeit hätte man sich in etlichen Situationen auch von Beecks Offensivbemühungen gewünscht.

Dass diese Momente die Schlüsselszenen des Spiels waren, sah auch Kölns Trainer Iraklis Metaxas so: „Es war ein 50:50-Spiel, das durch diese Szenen in unsere Richtung ging. Da war das Glück auf unserer Seite.“ Endgültig in ihre Richtung hatte die Fortuna das Spiel in der 63. Minute gelenkt. Da durfte der soeben eingewechselte Narius-Florian Mofa eine Ecke, die am kurzen Pfosten verlängert wurde, ungestört zum 0:2 einschieben. Ein Tor, das Deuker mächtig den Kamm schwellen ließ: „Ein absolutes No-Go, dass wir schon wieder so ein Standardtor kassiert haben.“

Deuker: "Wir haben einen Prozess von Arbeit vor uns"

Ein wirkliches Aufbäumen gegen die drohende Niederlage sah man bei Beeck im Anschluss nicht. „Die 20 Minuten danach haben wir völlig verschenkt“, monierte Deuker. Daran änderten auch die vier Einwechslungen nichts. Wobei sich da aber eben auch bemerkbar machte, dass nur wenige Offensivfachkräfte eingewechselt werden konnten – Marc Brasnic, Timo Braun und Top-Joker Vinzent Zingel fehlten verletzt. So gab es Sekunden vor dem Abpfiff nur noch ein bisschen Ergebniskosmetik durch Kleefisch, den Bösing gut bedient hatte (90.+3).

Interessant war, dass im Anschluss mehrere Akteure – unabhängig voneinander – die enorme Bedeutung von Petitessen in der aktuellen Situation hervorhoben. „Wir müssen uns nun über Kleinigkeiten in einen Flow reinarbeiten – und in der Box natürlich auch zwingender werden“, sagte Deuker. „Wir haben einen Prozess von Arbeit vor uns, bei dem wir auch Kleinigkeiten feiern müssen. Dann werden wir auch wieder entsprechende Ergebnisse einfahren“, sagte Kleefisch.

„Wir müssen jetzt erst mal kleine Schritte machen. Und dann brauchen wir ganz dringend einfach auch mal wieder ein Erfolgserlebnis“, sagte Bösing, der zugleich einräumte: „Bei uns war viel Unsicherheit zu sehen, da hat sich in letzter Zeit einiges aufgestaut.“ Ins Bockshorn lasse er sich deswegen aber nicht jagen: „Ich habe in meinem Fußballerleben schon schlimmere Situationen erlebt. Die Qualität der Mannschaft stimmt, und vom neuen Trainer haben wir auch schon eine Menge Input bekommen. Doch das alles braucht eben seine Zeit. Der Wille war der Mannschaft doch auch heute nicht abzusprechen. Ich bin mir daher sicher, dass wir da auch wieder rauskommen“, so Bösing.