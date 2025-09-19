Wegberg-Beeck steht in Bornheim unter Druck

Mike Schmalenberg redet nicht um den heißen Brei herum: „Wir haben uns den Start anders vorgestellt. Vier Punkte aus drei Spielen sind für unsere eigenen Ansprüche viel zu wenig. Wir wollen schließlich um Platz eins mitspielen“, bekräftigt der Coach des FC Wegberg-Beeck. Für reichlich Ernüchterung sorgte speziell die 0:3-Heimpleite vergangenen Sonntag gegen den Siegburger SV. „Ich erwarte daher von der Mannschaft nun eine Reaktion – und ich bin sicher, dass wir diese auch zeigen werden“, sagt Beecks sportlich Verantwortlicher.

In der neuen Umgebung läuft es für Bornheim bislang freilich gar nicht rund: Nach drei Spielen hat der SSV noch keinen Punkt und ist folglich Tabellenletzter. Freilich waren die bisherigen Gegner allesamt Teams, die das obere Drittel anpeilen. Das offizielle Mittelrhein-Auftaktspiel verlor Bornheim bei Lokalrivale und Vizemeister SSV Merten 0:3, gegen die SpVg Frechen setzte es im ersten Heimspiel ein empfindliches 1:5, ehe der Aufsteiger beim SV Bergisch Gladbach 1:2 unterlag. „Wir haben uns bislang ordentlich präsentiert, aber noch unter Wert verkauft“, bilanzierte Trainer Patrick Schmitz gegenüber dem Bonner General-Anzeiger.

Zu spüren soll das der SSV Bornheim bekommen. Auf dem dortigen sehr kleinen Kunstrasenplatz tritt Beeck am Sonntag an (Anstoß 15.30 Uhr). Es wird für den FC ein Premierenspiel – noch nie haben die Schwarz-Roten gegen den SSV gespielt. Mit zwei Punkten Vorsprung auf den SSV Homburg-Nümbrecht hatte sich Bornheim in der abgelaufenen Saison in der Landesliga, Staffel 1, Meisterschaft und Aufstieg gesichert.

Mit Beeck bekommen es seine Jungs nun schon wieder mit einem Gegner aus dem oberen Regal zu tun. Bange machen lässt sich Schmitz deswegen aber nicht: „Solche Partien können uns in einer Bonussaison Bonuspunkte gegen den Abstieg bescheren. Wir glauben definitiv an unsere Chance.“ Was den Coach aber sehr fuchst, ist die enorm hohe Zahl an Gegentoren durch Standards: Sieben der zehn Tore hat der SSV auf diese Art kassiert. „Das ärgert mich schon sehr“, bekennt Schmitz, ein waschechter Bornheimer, der schon als kleiner Junge für den SSV spielte.

Bekannte Namen sucht man in Bornheims Kader vergeblich. Etliche der Akteure hatten unter Schmitz aber auch schon in der Jugend des SSV gespielt – zuvor war er Bornheims A-Jugend-Coach. 2023 schaffte der heute 33-Jährige mit dem Team den Aufstieg in die Landesliga, zwei Jahre später nun gar den Sprung in die hierzulande höchste Amateurliga. Die aktuelle Saison ist für Schmitz – trotz seines noch jungen Alters – bereits seine 18. Trainersaison beim SSV. Bei den Bambini hatte er als Jugendlicher einst angefangen.

Braun fällt aus

All das dürfte seinen Kollegen Schmalenberg nur am Rande interessieren. Dafür ist er zwangsläufig viel zu sehr mit der eigenen Mannschaft beschäftigt – erst recht in der aktuellen Situation. Von seinen Jungs möchte er gegenüber Siegburg vor allem auch zwei Dinge sehen: „Höheres Tempo, mehr Bewegung auch ohne Ball.“ Was die Aufstellung angeht, legt er sich bei zwei Akteuren schon mal fest: Kapitän Yannik Leersmacher und Vize-Kapitän Nils Hühne, die gegen Siegburg zunächst nur auf der Bank saßen, kehren in die Anfangself zurück.

Definitiv nicht dort stehen wird Timo Braun: Der Mittelfeldakteur hatte gegen Siegburg nach einer Rangelei die Ampelkarte gesehen. „Nachdem ich die Bewegtbilder gesehen habe, muss ich sagen, dass diese Karte viel zu hart war“, sagt Schmalenberg. Niklas Koppitz, der gegen Siegburg wegen einer Oberschenkelprellung passen musste, dürfte dagegen wieder einsatzbereit sein.

Seit dieser Saison hat Beeck ein eigenes Videokamera-System, das die Spiele automatisch aufzeichnet. Mit der Auswertung beschäftigen sich Schmalenberg, Co-Trainer Maurice Pluntke und Torwarttrainer Dirk Meier stets am trainingsfreien Montagabend. „Später geht es nicht, weil wir einzelnen Spielern oder auch kollektiv der Mannschaft beim Dienstagtraining schon einige Sequenzen zeigen oder zumindest auf einige Dinge hinweisen wollen, die uns beim Videostudium aufgefallen sind“, erläutert Schmalenberg. Rund zweieinhalb Stunden würde er jeden Montagabend dafür schon investieren.