Wegberg-Beeck siegt im Topspiel Mittelrheinliga: Am Sonntag gab es das Spiel des ersten gegen den zweiten - mit dem besseren Ende für den FC Wegberg-Beeck, der Borussia Freialdenhoven damit wieder von der Tabellenspitze verdrängt.

Mehr Topspiel geht wohl kaum: Am neunten Spieltag gab es das Aufeinandertreffen von Tabellenführer Borussia Freialdenhoven mit dem Tabellenzweiten FC Wegberg-Beeck. Quasi von Beginn der Saison an, war Beeck Tabellenführer, patzte aber vergangenes Wochenende beim 1:3 gegen den Siegburger SV. Das nutzte Freialdenhoven und zog vorbei - jetzt wollte sich der FC die Spitzenposition im eigenen Stadion zurückholen.

Das Spiel begann im Grunde optimal für die Gastgeber. Mit dem ersten Torabschluss der Partie zog Norman Post die Ecke. Post war es dann auch, der den Eckstoß an den zweiten Pfosten brachte, wo er Maurice Pluntke fand. Der Verteidiger köpfte in die Mitte zu Marc Kleefisch - der Angreifer traf zur Führung nach zehn Minuten. In der Folge hatte Freialdenhoven den Ballbesitz, Beeck die Chancen. Vor allem nach Ecken kam Wegberg zu Möglichkeiten, allerdings ohne Zählbares einzusammeln. Kurz vor dem Pausenpfiff hatte dann auch die Borussia die erste Chance, Schlussmann Stefan Zabel hielt aber gut. Shpend Hasani ließ im 1:1-Duell mit Gäste-Keeper Alexander Monath die 2:0-Führung liegen.

Beeck braucht mehrere Anläufe