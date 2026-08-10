Wegberg-Beeck siegt im Test gegen gegen Bezirksliga-Aufsteiger

Sie sahen einen recht munteren Kick. Beeck gewann 4:2, hätte allerdings noch deutlich höher gewinnen können. „Das Spiel hätte ja nun wirklich locker auch 7:2 ausgehen können“, urteilte FC-Coach Danny Fäuster. Vor allem in der Anfangsphase versäumten die Kleeblätter einen deutlich höheren Erfolg. Allein Tim Beckers strebte da gleich viermal recht unbehelligt auf Dynamos Tor zu, scheiterte aber jeweils an Keeper Juel Lescher. „In den ersten 20 Minuten waren wir überhaupt noch nicht wach“, monierte Bozkurt.