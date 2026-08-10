Wegberg-Beeck siegt im Test gegen gegen Bezirksliga-Aufsteiger

Auch wenn Dynamos Kapitän Norman Post im Testspiel zwischen Mittelrheinligist FC Wegberg-Beeck und Bezirksliga-Aufsteiger Dynamo Erkelenz natürlich der prominenteste Ex-Beecker auf dem gut präparierten Rasen des Waldstadions war – er war beileibe nicht der Einzige: Gleich acht Akteure, die bei Dynamo zum Einsatz kamen, haben eine Beecker Vergangenheit – größtenteils in der Jugend. Und auch auf Trainer Hüseyin Bozkurt trifft das zu.
Von daher durfte man getrost von einem Klassentreffen sprechen – angemessen harmonisch ging es auf dem Platz dann auch zu. Das Ehemaligentreffen vervollständigten zwei langjährige Beecker Topspieler: Der frühere Kapitän Maurice Passage (jetzt SC Mennrath) und Justin Hoffmanns (nun KFC Uerdingen) schauten von der Tribüne aus zu.
Sie sahen einen recht munteren Kick. Beeck gewann 4:2, hätte allerdings noch deutlich höher gewinnen können. „Das Spiel hätte ja nun wirklich locker auch 7:2 ausgehen können“, urteilte FC-Coach Danny Fäuster. Vor allem in der Anfangsphase versäumten die Kleeblätter einen deutlich höheren Erfolg. Allein Tim Beckers strebte da gleich viermal recht unbehelligt auf Dynamos Tor zu, scheiterte aber jeweils an Keeper Juel Lescher. „In den ersten 20 Minuten waren wir überhaupt noch nicht wach“, monierte Bozkurt.
Per Abstauber nach einer dieser vier Chancen besorgte Niklas Fensky die FC-Führung (14. Minute). Eine feine Flanke Leon Valiceks köpfte Ralf Godlevski zum Ausgleich ein (31.). Im Anschluss an einer Ecke Lukas Stradzas besorgte Timo Agaltsev mit der Hacke postwendend Beecks erneute Führung (33.). Eine präzise Hereingabe von Thomas Schmidt nutzte Armando Nakamura zum 2:2 (43.). „Unsere beiden Tore haben wir prima rausgespielt“, freute sich Bozkurt. „Diese beiden Tore dürfen so nicht fallen“, gab Fäuster die Beecker Sicht dazu wieder.
Zur Pause wechselte der Beeck-Coach ordentlich durch, brachte unter anderem die erfahrenen Merlin Schlosser, Nico Czichi und Mehmet Yilmaz. Letzterer schnürte dann auch einen Doppelpack zum 4:2-Endstand (55./81.). Bemerkenswert: Beim letzten Tor lieferten die Youngster Ben Fuchs und Benedikt Bulla die sehr gute Vorarbeit.
„Ich bin sehr zufrieden, auch wenn wir am Ende platt waren“, meinte Bozkurt. Für Beeck war das Spiel der Abschluss des kleinen Trainingslagers und bereits die dritte Einheit an diesem Tag. Der hatte am Morgen mit einer Laufeinheit begonnen, der sich am späten Vormittag eine Trainingseinheit anschloss.
Weiterhin zum Zuschauen verurteilt ist aber der von Oberligist Sportfreunde Baumberg gekommene Zugang Cem Dag. „Wegen einer Bänderverletzung im Fuß wird er auch zumindest die nächsten beiden Wochen noch ausfallen“, erläuterte Fäuster.
Das nächste Testspiel ist bereits am Dienstag. Dann bestreitet der FC beim Salingia-Cup in Jülich das Einlagespiel gegen Landesligist SV Breinig und wird so ein Wiedersehen mit Beecks langjährigem Co-Trainer Dirk Ruhrig feiern.