Wegberg-Beeck macht es am Ende unnötig spannend

Mit einer dick bandagierten Hand stapfte Paul Daniels vom Platz. Die Verletzung hatte sich der an diesem Tag links in der Dreierkette spielende Verteidiger des FC Wegberg-Beeck bereits in der Anfangsphase zugezogen – und hielt damit bis zum Schluss durch. Den Schmerzen zum Trotz überwog bei ihm in diesem Moment aber die Freude. Denn der Gast hatte soeben das Verfolgerduell beim Siegburger SV 3:2 gewonnen. Dabei war Beeck am Ende drauf und dran, seinen komfortablen 3:0-Vorsprung noch komplett zu verspielen – Siegburgs Ausgleich lag am Ende durchaus im Bereich des Möglichen.

Der Otto – das ist Siegburgs Coach Alexander Otto, verbandsweit bekannt für sehr detaillierte und profunde Videoanalysen. „Beeck hat individuell einfach eine höhere Qualität als die meisten anderen Teams in der Mittelrheinliga – und das hat man heute gerade in der ersten Halbzeit auch gesehen“, sagte Otto – und bezog das ausdrücklich auch auf Beecks Innenverteidigung: „Nils Hühne und Paul Daniels gehören klar zum Besten, was die Liga in dieser Hinsicht zu bieten hat.“

Angesprochen auf den Zittersieg sagte Daniels amüsiert nach Schlusspfiff: „Moment mal, man darf aber doch nicht vergessen, dass wir heute nicht gegen irgendwen gespielt haben, sondern dass das ein Spitzenspiel auf Augenhöhe war – in Siegburg gewinnt man nicht mal so eben. Außerdem dürfte der Otto ja seinen Jungs vorher 54 Videoschnipsel von uns vorgeführt haben. Die Siegburger kannten uns daher richtig gut.“

Generell konnte der Gast aber bei Weitem nicht alles präsentieren, was in seinem Kader steckt. Denn neben den Langzeitverletzten fielen auch die weiteren Stammspieler Leo Mirgartz und Marc Kleefisch aus, die sich gegen Hürth verletzt hatten. Und Winterzugang Vinzent Zingel, der nach seinen Einwechslungen schon wiederholt für viel frischen Wind gesorgt hatte, stand krankheitsbedingt nicht zur Verfügung. Das galt kurzfristig auch für Paul Gelber, der wie Kleefisch sowie Kapitän und Rekonvaleszent Yannik Leersmacher dennoch auf der Bank Platz nahm – in der hektischen Schlussphase kamen sie auch alle noch zum Einsatz.

Nach viel Aufregung hatte es lange Zeit aber überhaupt nicht ausgesehen. In der ersten Halbzeit kon­trollierte Beeck Spiel und Gegner fast nach Belieben. In die Karten spielte den Schwarz-Roten die frühe Führung: Pablo Ramm bediente Sturmpartner Alessio Tafa – dessen Direktabnahme saß (5.). Luca Bini, der diesmal im linken Mittelfeld spielte, hätte kurz darauf fast auch schon erhöht. Seinen platzierten Schuss lenkte SV-Keeper Michael Vogel aber noch um den Pfosten (9.). Auch, als Beecks Sechser Kai Bösing angeschlagen bereits nach 20 Minuten raus musste, änderte sich an Beecks Dominanz nichts. Folgerichtig fiel dann auch das 2:0: Timo Braun bediente Francisco San José – der nagelte den Ball mit ordentlich Schmackes unter die Latte (34.).

Kurz nach Wiederanpfiff schnürte San José seinen überhaupt ersten Beecker Doppelpack, und auch das war wieder ein sehenswertes Tor: Nach Tafas exzellent getimtem Steilpass überwand San José den weit aus dem Kasten geeilten SSV-Keeper mit einer Bogenlampe aus gut 30 Metern (51.). Ein Tor, das Otto mit gehörigem Sarkasmus kommentierte: „Wir hatten in der Pause einige Umstellungen vorgenommen, und das hat hervorragend funktioniert: Wir haben direkt das 0:3 kassiert.“

Siegburg startet Aufholjagd

Danach hätte es für Siegburg erst einmal sogar noch heftiger werden können: Tafa (60.), Daniels (61.) und Bini (61.) verpassten binnen 60 Sekunden einen weiteren Beecker Treffer nur knapp. Es sollten freilich die letzten Chancen des Gasts gewesen sein. Im Gefühl des sicheren Siegs ließ sichtlich ein wenig die Konzentration nach. Was schließlich in Siegburgs erstes Tor mündete: Eine Ecke flipperte durch den FC-Strafraum, und da kein Beecker Abwehrbein so richtig klärte, bestrafte das Noah Tomson mit dem 1:3 (68.). Fortan war der Faden beim Gast komplett gerissen, Siegburg witterte Morgenluft und machte ordentlich Druck. Der ohnehin auffällige Haruto Idoguchi verkürzte mit einem feinen Schuss auf 2:3 und leitete damit turbulente Schlussminuten ein (85.). Zu Beecks Glück traf der Japaner zwei Minuten später in aussichtsreicher Position den Ball nicht richtig und verpasste so den Ausgleich (87.). „Im Unterschied zum 0:2 im Hinspiel waren wir diesmal auch nach dem 0:3 nicht tot, sondern sind zurückgekommen. Auch darin sieht man die gute Entwicklung meiner sehr jungen Mannschaft“, meinte Otto.

„Wenn das Spiel noch zehn Minuten länger gedauert hätte, wäre das 3:3 wohl auch noch gefallen. Gerade bei hohen Bällen hatten wir am Ende einige Probleme“, räumte FC-Coach Mike Schmalenberg ein. Mit der souveränen Vorstellung der ersten 65 Minute zeigte er sich naturgemäß aber sehr einverstanden. „Da haben wir Siegburg sehr gut bespielt – auch in taktischer Hinsicht.“

Dass er in den Schlussminuten noch Kleefisch und Leersmacher brachte, der so nach knapp viermonatiger Verletzungspause sein überraschendes (Kurz)-Comeback feierte, sei dem Spielverlauf geschuldet gewesen. „Ich musste am Ende einfach noch Erfahrung reinschmeißen.“ Dazu feierte Eigengewächs Lenny Mühlen, der sich zu Beginn der Sommervorbereitung einen Kreuzbandriss zugezogen hatte, ebenfalls noch sein Mittelrheinliga-Debüt – und holte sich prompt eine Gelbe Karte ab. Ein Sonderlob zollte Schmalenberg seiner erneut unermüdlich rackernden Arbeitsbiene: „Niklas Fensky ist zurzeit unser stabilster Mann im Mittelfeld.“