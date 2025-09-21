Wegberg-Beeck löst die Pflichtaufgabe in Bornheim

Nach der 0:3-Heimniederlage gegen Siegburg in der vergangenen Woche war der FC Wegberg-Beeck beim SSV Bornheim durchaus unter Zugzwang. Und die ambitionierten Beecker lösten die „Pflichtaufgabe“ beim Schlusslicht am Ende. Den 3:2-Auswärtserfolg musste sich das Team von Trainer Mike Schmalenberg allerdings hart erarbeiten.

Der Coach hatte Kapitän Yannick Leersmacher und Nils Hühne wieder in die Startelf beordert und setzte auf eine Viererkette. Der zuletzt angeschlagene Niklas Koppitz agierte hinter den Spitzen, Marc Brasnic rückte auf den linken Flügel. In Halbzeit hatte der Favorit aus dem Kreis Heinsberg auf dem kleinen Kunstrasenplatz alles im Griff. „Das war sehr souverän“, lobte Schmalenberg, der sich aktuell auf seinen Torjäger verlassen kann. Marc Kleefisch erzielte im vierten Saisonspiel den vierten Treffer und brachte seine Farben in der 42. Minute mit 1:0 in Führung. Vorangegangen war ein Ball in die Tiefe von Leersmacher.

Aber der bislang punktlose Aufsteiger aus dem Rhein-Sieg-Kreis wehrte sich und drehte das Spiel binnen weniger Minuten. In der 50. Minute erzielte Nick Hirschfeld den Ausgleich, ehe Justin Krause die Gastgeber gar in Führung schoss (56.). „Das waren zwei ganz ähnliche Situationen, beide Male bekommen wir den ersten hohen Ball nicht gut verteidigt“, ordnete Schmalenberg ein. Aber der Trainer durfte im Anschluss eine reife, abgeklärte Reaktion seiner Mannschaft beobachten. „Wir sind ruhig geblieben“, attestierte er.

Die Beecker nutzten ihre spielerische Überlegenheit. Der eingewechselte Vinzent Zingel traf nach guter Kombination ins lange Eck zum Ausgleich (65.). Wenig später zog Marc Brasnic von seiner neuen Position auf links in die Mitte und vollendete mit dem rechten Fuß zum 3:2-Siegtreffer. „Die Mannschaft hat eine Riesen Mentalität gezeigt. Das war heute mehr wert als ein klarer Sieg“, lobte Schmalenberg sein Team, das nun sieben Punkte auf dem Konto hat. Am Mittwochabend folgt die schwere Aufgabe im Mittelrheinpokal gegen den Regionalligisten Bonner SC, nächster Ligagegner ist am kommenden Sonntag im Waldstadion TuS BW Königsdorf.

Wegberg-Beeck: Hasenbein – Hoffmanns, Hühne, Daniels, Khadraoui, Gelber (56. Zingel), Leersmacher, Schlosser, Brasnic (87. Bini), Koppitz (56. Arize) – Kleefisch

