Wegberg-Beeck kann zuhause doch noch gewinnen

Der letzte Heimsieg des FC Wegberg-Beeck datierte vom 11. April, damals sahen die Zuschauer im Waldstadion ein 4:0 gegen Bonn-Endenich. Die über sechsmonatige Durststrecke vor heimischem Publikum ist seit Sonntagnachmittag beendet, Beeck feierte gegen Tabellenschlusslicht FC Pesch einen 5:2-Erfolg. Trotz drückender Überlegenheit gerieten die drei Punkte zwischenzeitlich in Gefahr.

Beecks Coach Albert Deuker konnte wieder auf Marc Brasnic zurückgreifen, dafür fehlte der erkrankte Kai Bösing. Und Brasnic war es auch, der in der 4. Minute den ersten Torschuss abgab. Sein Schlenzer segelte knapp am langen Eck vorbei. Der zweite Abschluss brachte dann schon die frühe Führung: Ein langer Ball von Merlin Schlosser hinter die Abwehrkette fand David Arize, der Mittelstürmer bleib vor Keeper Darlington Ticha cool und chippte den Ball ins Tor (8.).

Beeck blieb am Drücker. Brasnic setzte, diesmal mit dem linken Fuß, die Kugel ans Lattenkreuz (11.). Das 3-4-3 der Gastgeber wurde im Angriff zu einem 3-2-5, die Außen Luca Bini und Niklas Fensky schoben extrem weit nach. Das Zusammenspiel der beiden hätte das 2:0 bringen müssen, doch Fensky jagte Binis Querpass über den Pescher Kasten (15.). Nächste Chance: Bini auf Arize, vorbei aus drei Metern (19.).

In Minute 22 machte Brasnic dann im dritten Anlauf sein Tor. Arize verlängerte einen weiten Einwurf auf den langen Pfosten, und der ehemalige Akteur des 1. FC Düren und von Alemannia Aachen drückte ein zum 2:0. Damit war eigentlich der Grundstein für ein Torfestival gelegt, Pesch fand weiter überhaupt kein Mittel, das muntere Scheibenschießen ging weiter: Ecke Brasnic auf den kurzen Pfosten, Nils Hühne brachte den Ball einer Mischung aus Brust, Schulter und Kopf über die Linie (28.) – 3:0. Peschs Trainer Adriano Terranova reagierte mit einem Doppelwechsel. Es sollte nach 13 Gegentoren in den letzten beiden Spielen nicht die nächste Abreibung geben.

In der Tat erwachten die Gäste aus ihrer Schockstarre und schafften es, das Beecker Angriffsspiel einzudämmen und überhaupt einmal in die Zweikämpfe zu kommen. Zu einer Torchance brachte es der Tabellenletzte bis zum Halbzeitpfiff freilich nicht.

Beeck wird nachlässig

Zwei Abschlüsse von Brasnic und Arize (50./51.) eröffneten Durchgang zwei. Aber Beeck läuft den eigenen Ambitionen auch deshalb so weit hinterher, weil sich die Mannschaft immer wieder selbst ein Bein stellt. Schlussmann Yannik Hasenbein spielte Peschs Gjastin Neray das Spielgerät in die Füße, der die Einladung aber nicht annahm und die Kugel übers Tor feuerte. Keine 60 Sekunden später folgte die nächste Schlampigkeit der Beecker, Louis Müller traf nur den Pfosten (62.). „Wir hätten viel früher treffen können“, ärgerte sich Terranova hinterher. Stattdessen geriet sein Team mit 0:4 in Rückstand: Arize köpfte an den Innenpfosten, Marc Kleefisch drückte mit seinem sechsten Saisontor den Abpraller über die Linie (63.).

Bezeichnend, dass die Gastgeber trotzdem ihre Souveränität nicht wiederfanden. Mamadou Ba hatte es auf der linken Seite zu einfach, im Zentrum ließen die Beecker Louis Müller ungestört zum Anschlusstreffer kommen (66.). Und tatsächlich wurde die Partie noch einmal spannend. Koppitz ging an der Mittelinie zu Boden und wollte einen Freistoß, den es nicht gab. Wieder ging es schnell über die linke Angriffsseite, wieder hieß der Torschütze Müller (81.). „Wir haben den Faden verloren und sind leichtsinnig geworden“, sagte Deuker.

Der eingewechselte Georg Sakri hatte das 3:4 auf dem Schlappen, Hasenbein kam kurz vor der Linie an den Ball. Beeck spielte mit dem Feuer. Erst das 5:2 durch Kleefisch in der 90. Minute beseitigte die letzten Zweifel am ersten Heimsieg der Saison. Leersmacher traf in der Nachspielzeit noch den Pfosten. „Das ist ein Befreiungsschlag für uns. Wenn man sich die erste Halbzeit anschaut, darf das Spiel natürlich niemals wieder spannend werden“, ordnete der Kapitän die Dinge ein.

Beeck: Hasenbein - Schlosser (65. Khadraoui), Daniels, Hüne - Bini (69. Hoffmanns), Koppitz, Leersmacher, Fensky - Kleefisch (90.+1 Winkens), Arize (85. Gelber), Brasnic (78. T. Braun)

