Der geht an die Latte: Marc Kleefisch lässt per Elfmeter die Chance auf den Anschlusstreffer liegen. – Foto: Michael Schnieders

Wegberg-Beeck kann Elfmeter und Überzahl nicht nutzen Der Fußball-Mittelrheinligist verliert mit 0:4 gegen Bergisch Gladbach Verlinkte Inhalte Mittelrheinliga Wegb.-Beeck Berg. Gl. 09

Der letzte Abend im April wurde für den FC Wegberg-Beeck kein Fußballfest. In der Mittelrheinliga setzte es im Heimspiel gegen den SV Bergisch Gladbach 09 eine 0:4-Pleite. „Unser Zweikampfverhalten war defensiv wie offensiv desaströs. Uns hat die letzte Gier gefehlt“, war Beecks Coach Mike Schmalenberg nach der Partie enttäuscht und sauer zugleich.

Rückstand vor der Pause Seine Mannschaft fand gar nicht schlecht in die Partie. Mit Paul Gelber auf der rechten Seite und Vinzent Zingel auf links beschäftigten die Hausherren die Gäste in der ersten Viertelstunde gut – nur die Anspielstation im letzten Drittel fehlte. Je weiter die erste Hälfte voranschritt, umso mehr kippte die Partie in Richtung des Gegners. Es wurde nicht mehr gut angelaufen und die Bindung zum Spiel war dahin.

Bergisch Gladbachs Keeper Yannik Hasenbein beschäftigte sich oft mit der Spieleröffnung und setzte die wuseligen Offensivkräfte Finn Stromberg und Tristan Arndt in Szene. Bei den Gegentreffern half Schmalenbergs Mannschaft kräftig mit. Knapp in der gegnerischen Hälfte konnte ein Ball nicht festgemacht werden. Beim Konter hatte die Heimelf eine schlechte Staffelung und war einen Tick zu spät. Nach dem Angriff über links konnte Stromberg in der Mitte einschieben (38.). Kurz vor der Halbzeit folgte das 0:2. Hinten wurde das Abseits aufgehoben, sodass Paul Daniels im Eins-gegen-Zwei ausgespielt werden konnte. Claudio Heider schloss erfolgreich ab (44.). Gestern, 20:00 Uhr FC Wegberg-Beeck Wegb.-Beeck SV Bergisch Gladbach 09 Berg. Gl. 09 0 4 Abpfiff