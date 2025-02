Wegberg-Beeck hat nun einen Thaddeus in seinen Reihen

Thaddeus ist die eher seltene englische Schreibweise des biblischen Namens Thaddäus und bedeutet so viel wie „Lobpreis“. Einen solchen Lobpreis hat nun auch der FC Wegberg-Beeck in seinen Reihen. Denn seit kurzem gehört Vinzent Thaddeus Zingel zum Kader.

Bereits beim 2:1-Sieg bei der U23 Borussia Mönchengladbachs vor wenigen Tagen wirkte der 24-jährige gebürtige Aachener ein paar Minuten mit. Gegen Beecks Ligarivalen Spvg Frechen feierte der Mittelfeldspieler nun sein Startelf-Debüt – und das krönte er bereits in der fünften Minute mit dem 1:0. Nach einer bärenstarken ersten und weit weniger guten zweiten Beecker Hälfte trennten sich die Kontrahenten am Ende 4:4.

So., 23.02.2025, 14:00 Uhr

Zingel dürfte bislang nur absoluten Insidern aus dem Aachener Raum ein Begriff gewesen sein. Denn seine bislang komplette Seniorenzeit kickte er in amerikanischen Collegeteams – zuletzt bei den Pacific Tigers aus Stockton/Kalifornien. „Vinzent hat sein Studium dort auch abgeschlossen und ist Weihnachten dann nach Deutschland zurückgekehrt“, erläuterte Beecks Coach Mike Schmalenberg auf Nachfrage. Aber wiesei er denn auf den aufmerksam geworden? „Den Kontakt haben unsere beiden früheren Spieler Tom Geerkens und Jan Bach hergestellt.“

Die Entscheidung, ihn zu verpflichten, sei laut Schmalenberg dann sehr schnell gefallen: „Da die Zeit drängte, haben wir uns kurz in die Augen geschaut und dann gesagt: Ja, wir machen es! Zumal Vinzent auch einen guten Charakter hat.“ Der Neue ist im Mittelfeld vielseitig einsetzbar – sowohl im Zentrum als auch auf beiden Außenbahnen.

Bleibt für Beeck zu hoffen, dass Schmalenberg in der Rückrunde häufig einen Lobpreis auf seinen Thaddeus anstimmen kann. Der Kampf um die Stammplätze gerade im sehr gut besetzten Mittelfeld wird so auf alle Fälle noch einmal zusätzlich angeheizt.

Erste Halbzeit sehr überzeugend

Gegen Frechen konnte Beecks Coach immerhin einen kollektiven Lobpreis für die erste Halbzeit anstimmen, in dem der FC sehr flüssig kombinierte und auch mehr als „nur“ eine 4:1-Führung hätte herausschießen können. Nach Zingels 1:0 schnürte Marc Kleefisch einen Doppelpack zum 2:0 (13.) und 3:1 (33.) – bereits seine Vorbereitungstore zehn und elf. Frechen erzielte per Handelfmeter das zwischenzeitliche 2:1 (27.). Denis Massold stellte das Halbzeitergebnis her (36.).

Sowohl personell als auch taktisch wechselte Schmalenberg in der Pause ordentlich durch, testete mal das 3-4-3-System. Der Schwung war damit aber dahin. Per Doppelschlag verkürzte der Gast auf 3:4 (64./66.) und schaffte kurz Schluss auch noch den Ausgleich (88.).

„Mit der ersten Halbzeit war ich sehr einverstanden. Da hatten wir eine gute Staffelung und haben den Ball auch gut zirkulieren lassen. Die drei Gegentore nach der Pause ohne große Gegenwehr ärgern mich dagegen sehr“, fasste Schmalenberg seine Eindrücke zusammen.

Der FC musste auf ein halbes Dutzend Stammkräfte verzichten: Neben den langzeitverletzten Yannik Leersmacher und Merlin Schlosser standen verletzt, krankheits- oder berufsbedingt auch Timo Braun, Justin Hoffmanns, Luca Bini und Mehmet Yilmaz nicht zur Verfügung – allesamt Akteure, die für sich einen Platz in der Startelf reklamieren. Keine Argumente für ein Startelfmandat vermochte dagegen der zur Pause für Justin Strauch eingewechselte zweite Keeper Stefan Jakimovski zu sammeln: Bei zwei Gegentoren machte der Nordmazedonier eine zumindest unglückliche Figur.

Sehr zufrieden ist dagegen Beecks Boss Werner Tellers mit der bisherigen Vorbereitung: „Es macht richtig Spaß, den Jungs beim Spielen zuzusehen. Wir spielen einen schönen Fußball. Dazu harmoniert Mike Schmalenberg sehr gut mit dem neuen Co-Trainer Edin Durakovic.“ Dazu führe er bereits viele Gespräche mit den aktuellen Spielern zwecks Verlängerung. „Ohne schon Vollzug melden zu können: Ich kann sagen, dass es gut aussieht. Wir werden in der nächsten Saison einen starken Kader haben.“ Das achte und letzte Vorbereitungsspiel trägt Beeck am Karnevalssamstag ab 14 Uhr bei Niederrhein-Oberligist Sportfreunde Baumberg aus.