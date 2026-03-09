Wegberg-Beeck feiert einen großen Achtungserfolg

Wie man es besser macht, zeigte fünf Minuten später Marc Kleefisch: einen mit seinem linken Fuß gespielten Chipball von Justin Hoffmanns verwertete Beecks Torschütze vom Dienst mit einem ebenso wuchtigen wie platzierten Flachschuss ins lange Eck zur Führung (59.). „Erst einmal habe ich darauf geachtet, bei ,Hoffes‘ Zuspiel nicht im Abseits zu stehen. Dann bin ich volles Risiko gegangen. Der Keeper hat auf die kurze Ecke spekuliert, ich habe voll auf die lange abgezogen“, schilderte „Klee“ seinen 15. Saisontreffer. Und allgemein befand er: „Das war ein ganz wichtiger Sieg, wodurch wir uns für unseren großen Aufwand komplett belohnt haben. Wir haben wieder echte Leidenschaft auf den Platz gebracht – großen Respekt dafür an die ganze Mannschaft.“