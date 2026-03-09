Wegberg-Beeck feiert einen großen Achtungserfolg

Sehr ernst nahm man beim Siegburger SV beim Spiel gegen den FC Wegberg-Beeck den Weltfrauentag. Die ehrenamtlichen Helferinnen des SV liefen mit ein, und für alle Besucherinnen gab es den Aperol Spritz umsonst – Männer dagegen mussten für dieses Getränk fünf Euro zahlen. An diesem besonderen Mittelrhein-Spieltag setzen sich die Gäste aus Wegberg durch.
Eher in Sektlaune war nach dem folgenden intensiven Spiel aber der Gast: Beeck siegte auf dem Kunstrasenplatz neben dem Walter-Mundorf-Stadion 1:0, gewann damit beim bisherigen Tabellendritten und dem Team, das in der Woche zuvor Tabellenführer SV Bergisch Gladbach die erste Niederlage der Saison beigebracht hatte.
„Ich bin überglücklich über diesen Sieg. Wir waren aggressiv, hatten gerade in der ersten Halbzeit ein gutes Angriffspressing und haben gegen die beste Umschaltmannschaft der Liga nur wenig zugelassen. Es war ein verdienter Sieg, der auch für die Moral sehr wichtig ist“, erklärte sehr zufrieden Beecks Coach Mark Zeh. Über den Sieg freute sich auch der Fanclub Schwarz-Rote Gallier. Der war zwar nur mit einer Handvoll Mitglieder vor Ort, doch die machten ordentlich Alarm und trugen so – wie auch der gleichfalls nicht gerade leise Siegburger Fanclub – zur guten Stimmung am Kunstrasen erheblich bei.
Zeh vertraute erwartungsgemäß derselben Startelf wie zuletzt beim 6:0 gegen Teutonia Weiden – also wieder mit Marc Brasnic, der doch spielen konnte, als Stoßstürmer im 4-2-3-1. Es entwickelte sich eine sehr ausgeglichene erste Halbzeit mit einigen Halbchancen auf beiden Seiten. Die sah auch Beecks künftiger Trainer Danny Fäuster. Der konnte vor Ort sein, weil er mit seinem Noch-Verein SV Brachelen bereits am Freitag dem A-Liga-Tabellenführer Dynamo Erkelenz beim 2:3 einen großen Kampf geliefert hatte.
Von Anfang an war Beeck sehr gut drin im Spiel, holte viele Eckbälle heraus, die im Ansatz auch einige Gefahr heraufbeschworen – nur wirklich zwingend wurde es zunächst nicht. Was umgekehrt für den SV aber ebenso galt. Größter Aufreger war so bis zum Seitenwechsel ein 35-Meter-Strahl von Merlin Schlosser, den Siegburgs sicherer Keeper Jens Fikisi mit den Fingerspitzen über die Latte lenkte (38.).
Nach der Pause nahm der Gast das Heft in die Hand. Niklas Fensky hätte nach gutem Zusammenspiel mit Brasnic eigentlich schon Beecks Führung erzielen müssen – seinem Abschluss aus aussichtsreicher Position fehlte indes die nötige Entschlossenheit, stellte Fikisi daher vor keine größeren Probleme (54.).
Wie man es besser macht, zeigte fünf Minuten später Marc Kleefisch: einen mit seinem linken Fuß gespielten Chipball von Justin Hoffmanns verwertete Beecks Torschütze vom Dienst mit einem ebenso wuchtigen wie platzierten Flachschuss ins lange Eck zur Führung (59.). „Erst einmal habe ich darauf geachtet, bei ,Hoffes‘ Zuspiel nicht im Abseits zu stehen. Dann bin ich volles Risiko gegangen. Der Keeper hat auf die kurze Ecke spekuliert, ich habe voll auf die lange abgezogen“, schilderte „Klee“ seinen 15. Saisontreffer. Und allgemein befand er: „Das war ein ganz wichtiger Sieg, wodurch wir uns für unseren großen Aufwand komplett belohnt haben. Wir haben wieder echte Leidenschaft auf den Platz gebracht – großen Respekt dafür an die ganze Mannschaft.“
Kleefisch selbst (77.) und Schlosser (86.) vergaben in der Schlussphase die Vorentscheidung gegen das nun deutlich dominierende Heimteam, das Beeck da in der eigenen Hälfte einschnürte, ohne indes zu klaren Chancen zu kommen. „Ab der 70. Minute war deutlich zu sehen, dass einigen meiner Jungs die Körner fehlten. Daran müssen wir weiterhin Woche für Woche arbeiten“, räumte Zeh ein.
Was Beeck allerdings auch in dieser Phase noch gelang: Nahezu immer war noch ein Abwehrbein dazwischen und verhinderte so Schlimmeres. Dazu erwiesen sich Siegburgs hohe Bälle als gefundenes Fressen für Beecks baumlange Innenverteidiger Nils Hühne und Paul Daniels, die die meisten davon wieder umgehend aus dem Strafraum herausköpften. „Der Trainer weiß eben, was er an seinen beiden Ochsen hat – so nennt er Nils und mich schließlich am liebsten“, verriet Daniels grinsend.
Dieser spielte trotz eines Rippenbruchs. „In dieser Saison habe ich ja schon mit einer gebrochenen Nase und einem kaputten Zeh gespielt – nun eben auch mit einer lädierten Rippe“, merkte Daniels dazu trocken an. Und den Kick fasste er so zusammen: „Es war ein absolut verdienter Sieg, den wir mit Willen und Herz errungen haben.“
Allzu hart wollte Siegburgs Coach Alex Otto mit seiner Elf aber auch nicht ins Gericht gehen: „Klar haben wir einige Umschaltsituationen heute nicht gut ausgespielt, aber die Mannschaft hat bis zuletzt alles versucht, ich kann ihr von daher keinen Vorwurf machen. Diese Niederlage ist für uns kein Weltuntergang.“
Freilich ist sie ein Rückschlag im Kampf um Platz eins. Ob sich der SV denn überhaupt für die Regionalliga bewerben werde? „Ja sicher, das werden wir tun. Wir wissen aber genau, wo wir hingehören und haben daher 0,0 Druck. Den haben andere“, bekräftigte Otto – und verriet zudem auf Nachfrage, warum die Partie nicht auf dem großen Stadionrasen ausgetragen worden war: „Der Rasen ist vom Pokalspiel gegen Viktoria Köln, als es viel geregnet hatte, immer noch total ramponiert.“