Wegberg-Beeck effektiv – Merten verzweifelt an Chancenauswertung

Der SSV Merten hat am zwölften Spieltag der Mittelrheinliga eine bittere Niederlage hinnehmen müssen. Trotz zahlreicher guter Möglichkeiten unterlag die Mannschaft von Trainer Bünyamin Kilic dem FC Wegberg-Beeck mit 1:2 (0:2). Während Merten wieder an der eigenen Chancenverwertung scheiterte, zeigte Beeck im Stile eines abgezockten Auswärtsteams höchste Effizienz. Merten bleibt mit 20 Punkten auf Platz sieben, Wegberg-Beeck verbessert sich mit nun 18 Punkten auf Rang neun.

Merten startete eigentlich ideal in die Partie – und doch mit dem ersten großen Nadelstich gegen sich. „Die Partie beginnt eigentlich mit einer Großchance für uns, die wir nicht nutzen“, ärgerte sich Kilic. Im direkten Gegenzug verlor sein Team den Ball im Zentrum, und Timo Braun setzte die Aktion mustergültig in Szene: Timo Braun vollendete eiskalt zum frühen 0:1 (7.).

Kilic brachte es bitter auf den Punkt: „Das ist Oberliga-Fußball: Am Ende ist es ein Ergebnissport, und Tore entscheiden Spiele. Diese Qualität fehlt uns aktuell.“

Wegberg-Beeck ließ nicht nach. Nach nur sechs weiteren Minuten erhöhte Marc Kleefisch auf 2:0 (13.), nachdem die Mertener Defensive die Situation nicht geklärt bekam. „Auch das 0:2 verteidigen wir wie eine Schülermannschaft“, sagte Kilic deutlich. „Da merkt man die Ausfälle von Spielern wie Jerome Propheter deutlich.“

Merten drückt – aber vergibt erneut vom Punkt

Im zweiten Durchgang versuchte Merten den Anschluss herzustellen – doch das Muster der bisherigen Wochen wiederholte sich. „Wir vergeben erneut einen Elfmeter und lassen mehrere klarste Chancen liegen – das zieht sich leider wie ein roter Faden durch die Saison“, so Kilic.

In der 70. Minute scheiterte Abdenbi Oubelkhiri vom Punkt an Beecks stark reagierendem Torwart Yannik Hasenbein, den Nachschuss bringt Pascal Köpp nicht im leeren Tor unter. Ein Bruch im Mertener Offensivdrang war dennoch nicht zu erkennen: „Wir haben Wegberg tief hineingedrückt, sie standen mit Mann und Maus im Strafraum.“ Doch die Tore fehlten – und am Ende wurde der Druck nicht belohnt.

Später Anschluss – aber keine Wende

Die Einwechslung von Ricardo Retterath zahlte sich zumindest kurzfristig aus: Der Offensivmann traf in der 90. Minute zum 1:2, verletzte sich jedoch direkt wieder. „Es ist einfach verrückt, was sich personell bei uns abspielt“, kommentierte Kilic frustriert.

Dass es trotz Dauerangriff nicht zu mehr reichte, hatte für den Trainer eine klare Ursache:

„Wenn du so viele Möglichkeiten hast und am enden ohne Tor dastehst, dann muss man die Abschlussschwäche klar benennen – zum wiederholten Male.“

Deuker lobt Mertens Power – und die Lernkurve seines Teams

Wegberg-Trainer Albert Deuker zeigte sich nach dem hart erkämpften Auswärtssieg beeindruckt von der Intensität des Gegners: „Merten hat ein krasses Risiko-Management – und was sie ab Minute eins auf den Außenbahnen entwickelt haben, war über 90 Minuten eine echte Herausforderung. Für uns war das ein Spiel, aus dem wir viel lernen konnten.“

Merten hofft auf Rückkehrer – und auf Leichtigkeit

Die anstehende Pause kommt Merten gelegen. „Wir hoffen, dass der eine oder andere zurückkehrt“, sagte Kilic. An der grundsätzlichen Saisonbewertung ändere sich jedoch wenig: „Wir werden weder etwas mit dem Abstieg noch mit dem Aufstieg zu tun haben. Wir spielen jetzt ohne Druck – und vielleicht tut uns das gut.“

Im Strafraum fehle seiner jungen Mannschaft aktuell die Ruhe: „Man merkt, dass die Jungs sehr hektisch agieren, weil im Hinterkopf immer mitschwingt: ‚Wir müssen jetzt das Tor machen.‘ Moral, Leidenschaft und Mentalität kann ich der Mannschaft nicht absprechen.“