„Weg vom Abstiegskampf, rein ins gesicherte Mittelfeld.“ FuPa-Teamcheck: Die TSG Ehingen will in der Bezirksliga Donau/Iller stabiler werden von Matthias Kloos · Heute, 07:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Alexander Sättele @helden

Im FuPa-Teamcheck spricht Jan Deiss, Trainer der TSG Ehingen in der Bezirksliga Donau/Iller, über den Wunsch nach einer besseren Platzierung, die sportliche Entwicklung junger Spieler, das erste große Pflichtspiel im Bezirkspokal und das klare Ziel, früh den Klassenerhalt zu sichern.

„Ziel ist eine bessere Platzierung in der Bezirksliga – weg vom Abstiegskampf, rein ins gesicherte Mittelfeld“, sagt Jan Deiss gegenüber FuPa. "Sowie den Verein auch um das Sportliche herum weiterzuentwickeln und den Verein entsprechend der tollen Stadt weiter nach vorne zu bringen." Für die TSG Ehingen geht es damit nicht um große Worte, sondern um einen spürbaren Schritt nach vorn Kein großes Vorbereitungsspektakel



Besondere Höhepunkte in der Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 sind nicht vorgesehen. Der erste große Prüfstein steht dennoch fest: Im Bezirkspokal trifft die TSG Ehingen am Samstag, 1. August, auf die Sportfreunde Donaurieden. Für dieses erste große Spiel ist die Vorgabe klar. „Das Ziel im Bezirkspokal gegen Sportfreunde Donaurieden am Samstag, 1. August ist das Weiterkommen."

Junge Spieler mit Lernwillen



Die Entwicklung der Mannschaft bewertet Jan Deiss positiv. „Die Entwicklung ist sehr positiv – junge, lernbereite Spieler, die die Spielphilosophie schnell aufnehmen. Besonders im Offensivspiel ist das sichtbar: zwölf Tore in drei Spielen“ Gerade dieser Lernwille soll für die TSG Ehingen ein wichtiger Faktor werden, um den nächsten Schritt in der Bezirksliga Donau/Iller zu schaffen. Klassenerhalt und Mittelfeld



Die Zielsetzung für die neue Saison ist eindeutig. „So früh wie möglich den Klassenerhalt sichern und einen stabilen Mittelfeldplatz erreichen.“