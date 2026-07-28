Im FuPa-Teamcheck spricht Jan Deiss, Trainer der TSG Ehingen in der Bezirksliga Donau/Iller, über den Wunsch nach einer besseren Platzierung, die sportliche Entwicklung junger Spieler, das erste große Pflichtspiel im Bezirkspokal und das klare Ziel, früh den Klassenerhalt zu sichern.
„Ziel ist eine bessere Platzierung in der Bezirksliga – weg vom Abstiegskampf, rein ins gesicherte Mittelfeld“, sagt Jan Deiss gegenüber FuPa. "Sowie den Verein auch um das Sportliche herum weiterzuentwickeln und den Verein entsprechend der tollen Stadt weiter nach vorne zu bringen." Für die TSG Ehingen geht es damit nicht um große Worte, sondern um einen spürbaren Schritt nach vorn
Kein großes Vorbereitungsspektakel
Besondere Höhepunkte in der Vorbereitung auf die Saison 2026/2027 sind nicht vorgesehen. Der erste große Prüfstein steht dennoch fest: Im Bezirkspokal trifft die TSG Ehingen am Samstag, 1. August, auf die Sportfreunde Donaurieden. Für dieses erste große Spiel ist die Vorgabe klar. „Das Ziel im Bezirkspokal gegen Sportfreunde Donaurieden am Samstag, 1. August ist das Weiterkommen."
Junge Spieler mit Lernwillen
Die Entwicklung der Mannschaft bewertet Jan Deiss positiv. „Die Entwicklung ist sehr positiv – junge, lernbereite Spieler, die die Spielphilosophie schnell aufnehmen. Besonders im Offensivspiel ist das sichtbar: zwölf Tore in drei Spielen“ Gerade dieser Lernwille soll für die TSG Ehingen ein wichtiger Faktor werden, um den nächsten Schritt in der Bezirksliga Donau/Iller zu schaffen.
Klassenerhalt und Mittelfeld
Die Zielsetzung für die neue Saison ist eindeutig. „So früh wie möglich den Klassenerhalt sichern und einen stabilen Mittelfeldplatz erreichen.“
Favoriten mit guten Gründen
Bei der Frage nach den Meisterschaftsfavoriten nennt Jan Deiss zwei Vereine. „SG Öpfingen aufgrund starker Entwicklung und gutem Kader sowie der SC Staig, der aus meiner Sicht unverdient abgestiegen ist.“
Zugänge für die neue Saison
Personell bekommt die TSG Ehingen mehrere neue Spieler dazu. Niklas Frick kommt vom FV Biberach, Finn Geprägs aus der SSV Ehingen Süd A-Jugend. Außerdem wechseln Mustafa Mavis und Kerim Mavis von Türkgücü Ehingen zur TSG Ehingen.
Dazu kommen fünf Spieler aus der eigenen A-Jugend die laut Deiss ebenfalls hungrig sind.
Regeln ohne großen Diskussionsbedarf
Bei möglichen Regeländerungen rund um die Fußball-Weltmeisterschaft sieht Jan Deiss keinen besonderen Schwerpunkt. „Die aktuellen Regeländerungen sind aus meiner Sicht nachvollziehbar, und keine davon erfordert besondere Aufmerksamkeit – sie sind weitgehend selbstverständlich.“