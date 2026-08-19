Weg mit jungen Spielern geht weiter: TSV Murnau setzt auf sechs A-Jugendliche in der Reserve

Josef Bierling zählt zu den wenigen Oldies. – Foto: TSV Murnau/FuPa Oberbayern

Bis dahin stehen noch zwei Spiele in der Kreisliga der Erwachsenen an. An diesem Mittwoch (18.30 Uhr) geht’s nach Polling . Spiel eins beim Aufsteiger Otterfing (1:3) hat mal wieder gezeigt, dass sich Jugendspieler nicht so einfach in dieses neue Biotop stecken lassen. „Es ist ein Prozess, der dauert“, weiß Geißlinger. Und einer, der auf mehreren Ebenen gleichzeitig abläuft. An der körperlichen Komponente lässt sich leicht arbeiten, schon bald werden sich die 17- und 18-Jährigen vollends an die Wucht ihrer Gegner angepasst haben.

Neue Namen über neue Namen. Gleich sechs A-Jugendliche baute Christoph Geißlinger in sein Murnauer Reserve-Team ein. Von diesem Weg weichen sie beim TSV nicht ab. Auch wenn sie wissen, wie hart das wird. Bereits nächste Woche haben sie wieder das Maximal-Programm abzudecken. Die U19 startet in ihre Landesliga-Saison. Der Kader der Zweiten setzt sich dann wieder im Baukasten-Prinzip zusammen. Wer braucht Spielzeit? Wer hilft weiter?

Deutlich mehr Zeit verschlingt die Auslegung der Fußball-Philosophie. Im hochklassigen Jugendbereich rennt praktisch jedes Team wie eine Horde wilder Stiere an, und versucht, den Gegner früh zu Ballverlusten zu zwingen. Ist die erste Linie einmal überwunden, findet man allerlei Räume, in denen sich Spielfreude ausleben lässt. Nun, im Seniorenbereich, verhält es sich genau andersherum. Da bleibt Zeit für den Aufbau, aber kein Raum auf den letzten 30 Metern vor dem Tor. „Da müssen wir dazulernen, Lösungen finden“, sagt Geißlinger. Eine Abkehr vom Plan gibt es trotzdem nicht.

Erfahrene Spieler als Stützen

Im ersten Schritt geht es um kleine Anpassungen. Einmal einen Haken weniger, einmal einen geschlagenen Ball mehr – und vor allem alle Maschinen rückwärts bei Ballverlust. Viele Klubs in der Kreisliga, auch Polling, spielen passiv. Eine Halbzeit des Bezirksliga-Absteigers hat sich der Coach am Sonntag angesehen. Polling verdichtete mit seinen Leuten, lauerte auf Gegenstöße. Münsing – Sieger mit 4:1 – benötigte Geduld bis in Hälfte zwei. Nicht anders haben es auch die Murnauer vor. Ob das jetzt schon klappt, ist erst einmal zweitrangig.

Beim TSV setzen sie viel daran, keinen Druck aufzubauen, auch nicht auf die Leute, die an die Erste heranschmecken. „Wichtig ist, trotzdem Ruhe zu bewahren.“ Als Stütze helfen zunächst einmal die wenigen Oldies – Leute wie Manuel Pratz, Josef Bierling, Dawit Muras –, aber auch die Leihgaben aus der Ersten. Am Wochenende war das etwa Tadeus Henn, der auch weiterhin spielberechtigt ist.