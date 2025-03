„Weg ist noch sehr weit“ – MTV Berg untermauert mit Sieg im Spitzenspiel die Aufstiegsambitionen

Die Gäste aus Geretsried zeigten in den ersten Minuten, dass sie Revanche für die bittere 0:4-Packung aus dem Hinspiel wollten. Fabian Raic versenkte einen Freistoß zur verdienten Führung im Winkel. „Wir sind schwer reingekommen“, bekannte Wagner. Doch auch sein Team hat einen guten Standardschützen: Niklas Betz‘ Freistoß von halblinks titschte einmal auf und landete im langen Eck (22.). Der schönste Angriff des Tages leitete das 2:1 ein. Letztendlich musste Torjäger Marcel Höhne den Ball nach Vorlage von Furkan Yavuz nur noch einschieben. Geretsried gelang nach einer Ecke jedoch der verdiente Ausgleich zehn Minuten vor der Pause.

Besser hätte das neue Jahr für den MTV Berg nicht beginnen können: Durch den Sieg im Spitzenspiel der Kreisliga 1 kletterten die Fußballer vom Lohacker am Samstagnachmittag auf Rang eins. „Es war eine reife Leistung gegen einen sehr guten Gegner. Obwohl wir nicht unser bestes Saisonspiel gemacht haben, haben wir gewonnen“, resümierte MTV-Coach Maximilian Wagner.

Doch Wagner hatte noch ein paar Asse im Ärmel. „Unsere Einwechselspieler haben ihre Sache sehr gut gemacht“, lobte der Berger Übungsleiter. Und auch die Spieler aus seiner Startelf ließen weiter aufhorchen. So brachte Bernard Crnjak die Hausherren auf ihrem Kunstrasen nach einer Ecke per Kopf wieder in Front, Geretsrieds Keeper ließ den Ball durchrutschen. Und Toptorjäger Höhne sorgte nach einem Konter für die beruhigende Berger Zwei-Tore-Führung. Der TuS gab sich zwar noch nicht geschlagen, doch MTV-Torhüter Tobias Stingl ließ keinen Gegentreffer mehr zu.