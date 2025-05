Weeze verschoben, Uedemer SV patzt, Straelen & Nütterden steigen ab

Ab Sommer heißt die Realität für den SV Straelen Kreisliga B. Der ehemalige Regionalliga-Klub stieg am Freitag nach einer klaren Pleite gegen den SV Issum ab und muss in der zweittiefsten Spielklasse den nächsten Neustart wagen

SV Straelen – SV Issum 2:5

SV Straelen: Steven Steegh, Farhad Mohammadi, Mert Aközbek, Mohamed Mekrani, Daan Dousen, Imad Oulad Haddou, Maik Noldes, Sam Vanmaris, Mauricio Baumann, Cristian Voicu (48. Liam Grandt) - Trainer: Michael Janßen - Trainer: Frank Goldau

SV Issum: Lutz Kleinmanns, Steffen Teloo, Philipp Boddenberg, Tim Kabasch, Fabian Kok, Rojhat Kilic, Andreas Bongartz, Martin Weiser, Tim Worschischek, Justin-Noel Schmidt, Ben Bongartz - Trainer: Christian Oymann - Trainer: Thorsten Fronhoffs

Schiedsrichter: Jan Lehnert - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 (4.), 1:1 Justin-Noel Schmidt (12.), 1:2 Tim Kabasch (15.), 2:2 Mauricio Baumann (55.), 2:3 Tim Worschischek (59.), 2:4 Ben Bongartz (82.), 2:5 Martin Weiser (85.)

Grün-Weiß Vernum – SV Nütterden 2:5

Grün-Weiß Vernum: Marten Reummen, Tobias Thomas, Andreas Duwe, Maik Regenhardt (83. Max Billhardt), Joshua Ben Fischer (71. Alexander Sieger), Justin Regenhardt, Martin Dönnebrink (71. Marian-Luca Schmidt), Daniel Dück (71. Lutz Schetters), Jannik Szentulat, Janning Fischer (79. Jonah Schmidt), Tim Hegmans - Trainer: Simon Eckl - Trainer: Sascha Heigl

SV Nütterden: Sascha Westerhoff, Frederik Janssen, Christoph Jansen (85. Finn Kramps), Julian Hensler Garcia, David Böhne, Cedric Dinnessen, Sedat Sacan, Lasse Kramps, Jan Johannes, Ryad Kadri, Fabian Lemm - Trainer: Michael Umbach

Schiedsrichter: Peter Fehlemann - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Jannik Szentulat (13.), 1:1 Cedric Dinnessen (49.), 2:1 Janning Fischer (58.), 2:2 Lasse Kramps (61.), 2:3 Cedric Dinnessen (79.), 2:4 Fabian Lemm (90.), 2:5 Ryad Kadri (90.+2)

TSV Nieukerk – Viktoria Goch II 1:2

TSV Nieukerk: Marc Spandick, Stefan Onkels, Maurice Zobel, Henning Schwarz, Lukas Rennemann, Felix Brusius, Niklas Harnischmacher, Peter-Paul Roeland Christiaan Willems, Max Brusius, Mirco Van Bergen, Fabian Mertens - Trainer: Lars Allofs

Viktoria Goch II: Lars Thielen, Jordi Barbara, Tim Müller, Kai Jaschek (73. Samouil Christos Schiefer), Thomas Langenberg, Marvin Gisberts (88. Mike Hohmann), Maik Joosten (88. Ali Baghi), Konstantin Schütz, Michael Pietersma (46. Max Hebben), Ben Pauls, Miguel Wurring - Trainer: Ernes Tiganj

Schiedsrichter: Sascha Hoffmann - Zuschauer: 114

Tore: 1:0 Peter-Paul Roeland Christiaan Willems (31.), 1:1 Marvin Gisberts (38.), 1:2 Miguel Wurring (56.)

Uedemer SV – SGE Bedburg-Hau II 0:1

Uedemer SV: Dominic Schultz, Peter Janßen, Jonas van den Heuvel, Lukas Rix, David Pouwels (46. Benjamin Alic), Lukas Broeckmann, Simon Trappe, Nils Oliver Krey, Matti Kuypers (60. Leon Knak), Tim Kerkmann, Till Lennart Bienemann (57. Philipp Starbatty) - Trainer: Peter Janßen - Trainer: Martin Würzler

SGE Bedburg-Hau II: Niklas Puff, Martin Lindau, Tim Ingenhaag, Jan Schoofs, Christoph Gorißen, Theo Gerard, Jan Elsmann, Henrik Schümmer, Lennis Bonnet, Fabian Berntsen (82. Luis Schumacher), Lars Nakotte (61. Carsten Vehreschild) - Trainer: Patrick Linden - Trainer: Matthias Rausch

Schiedsrichter: Moritz Wippich

Tore: 0:1 Lars Nakotte (39.)



Arminia Kapellen/Hamb: Noel Reudenbach, Niko Aldenpaß, Johannes Billen, Tobias Ries, Paul Oymanns, Dominik Bollen, Martin Ingenbleek, Florian Aengenheister, Tobias Bolz, Linus Oerding, Sven Schuster - Trainer: Johannes Bothen

SV Sevelen: Colin Rusch, Dustin Ronnes, Nick Dellen, Yannick Nellen, Hendrik Vester, Andreas Terhoeven, Max Ruhnau, Jan-Luis Ruhnau, Julian Maas, Christian Kilders, Philipp Langer - Trainer: Fabian-Andreas Maas

Schiedsrichter: Aaron Thorsten Schneider Verschobene Spiele Arminia Kapellen/Hamb – SV Sevelen 3:0Arminia Kapellen/Hamb: Noel Reudenbach, Niko Aldenpaß, Johannes Billen, Tobias Ries, Paul Oymanns, Dominik Bollen, Martin Ingenbleek, Florian Aengenheister, Tobias Bolz, Linus Oerding, Sven Schuster - Trainer: Johannes BothenSV Sevelen: Colin Rusch, Dustin Ronnes, Nick Dellen, Yannick Nellen, Hendrik Vester, Andreas Terhoeven, Max Ruhnau, Jan-Luis Ruhnau, Julian Maas, Christian Kilders, Philipp Langer - Trainer: Fabian-Andreas MaasSchiedsrichter: Aaron Thorsten Schneider

Di., 20.05.2025, 20:00 Uhr SV Walbeck SV Walbeck Siegfried Materborn Materborn 20:00 live PUSH

Spieltext SV Walbeck - Materborn

Spieltext Auwel-Holt - TSV Weeze

Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag

Fr., 23.05.25 20:00 Uhr FC Aldekerk - Grün-Weiß Vernum

Fr., 23.05.25 20:00 Uhr Viktoria Goch II - Uedemer SV

Sa., 24.05.25 16:30 Uhr SV Issum - Arminia Kapellen/Hamb

So., 25.05.25 13:00 Uhr SV Walbeck - SV Nütterden

So., 25.05.25 15:00 Uhr TSV Weeze - SV Straelen

So., 25.05.25 15:30 Uhr SV Sevelen - Viktoria Winnekendonk

So., 25.05.25 15:30 Uhr SGE Bedburg-Hau II - SC Auwel-Holt

So., 25.05.25 15:30 Uhr Siegfried Materborn - TSV Nieukerk



30. Spieltag

So., 01.06.25 15:00 Uhr TSV Nieukerk - SV Walbeck

So., 01.06.25 15:00 Uhr SC Auwel-Holt - Viktoria Goch II

So., 01.06.25 15:00 Uhr SV Straelen - SGE Bedburg-Hau II

So., 01.06.25 15:00 Uhr TSV Weeze - Arminia Kapellen/Hamb

So., 01.06.25 15:00 Uhr Viktoria Winnekendonk - SV Issum

So., 01.06.25 15:00 Uhr SV Nütterden - FC Aldekerk

So., 01.06.25 15:15 Uhr Uedemer SV - Siegfried Materborn

So., 01.06.25 15:30 Uhr Grün-Weiß Vernum - SV Sevelen

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: