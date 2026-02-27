Weeze-Formcheck gegen Broekhuysen, Twisteden fordert Rhede

Spieltag 20 in der Bezirksliga, Gruppe 4: Der TSV Weeze ist unfassbar formstark unterwegs und will jetzt den Coup gegen den Tabellenzweiten Sportfreunde Broekhuysen schaffen. Die DJK Twisteden empfängt Spitzenreiter VfL Rhede - die Hausherren müssen nach zwei Pleiten im Aufstiegsrennen wieder punkten.
22. Spieltag
Fr., 06.03.26 20:00 Uhr SV Rindern - Borussia Veen
So., 08.03.26 15:00 Uhr SV Blau-Weiß Dingden II - Viktoria Goch II
So., 08.03.26 15:00 Uhr VfL Rhede - Alemannia Pfalzdorf
So., 08.03.26 15:00 Uhr TuS Xanten - TuS Stenern
So., 08.03.26 15:00 Uhr SGE Bedburg-Hau - SV 08/29 Friedrichsfeld
So., 08.03.26 15:00 Uhr TSV Weeze - Westfalia Anholt
So., 08.03.26 15:30 Uhr Hamminkelner SV - DJK Twisteden
So., 08.03.26 15:30 Uhr Sportfreunde 97/30 Lowick - SV Haldern
So., 08.03.26 16:00 Uhr Kevelaerer SV - Sportfreunde Broekhuysen
23. Spieltag
Fr., 13.03.26 19:30 Uhr Viktoria Goch II - TuS Xanten
So., 15.03.26 15:00 Uhr Sportfreunde Broekhuysen - VfL Rhede
So., 15.03.26 15:00 Uhr Westfalia Anholt - Kevelaerer SV
So., 15.03.26 15:00 Uhr Borussia Veen - Sportfreunde 97/30 Lowick
So., 15.03.26 15:30 Uhr Alemannia Pfalzdorf - Hamminkelner SV
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV 08/29 Friedrichsfeld - TSV Weeze
So., 15.03.26 15:30 Uhr TuS Stenern - SGE Bedburg-Hau
So., 15.03.26 15:30 Uhr SV Haldern - SV Blau-Weiß Dingden II
So., 15.03.26 15:30 Uhr DJK Twisteden - SV Rindern