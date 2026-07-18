Weesen verliert Leistungsträger - Linth mit Verstärkungen

Alle Zu- und Abgänge auf einen Blick: Die Wechsel der Interregio-Gruppe 5 werden laufend aktualisiert.
FC Altstätten
Trainer: Egzon Shabani
Zugänge: Andi Aliu (FC Wil II), Maxim Good (SC Brühl II), Enea Stieger (FC Teufen), Midjan Mustafi (FC Wil U18), Lindrit Ibrahimi (SC Austria Lustenau III/AUT), Bejadin Sazimanoski (FC Au-Berneck 05)
Abgänge: Fionn Kehl (FC Rebstein), Kevin Schmitter (FC Rebstein), Marcio Alder (FC Rorschach-Goldach), Patrick Babic (FC Teufen), Luiz Felipe Idalgo Infante (FC Schaan)
FC Balzers
Trainer:
Zugänge: Mitko Gjorgjievski (USV Eschen-Mauren), Benjamin Luchs (FC Ruggell), Fabio Luque-Notaro (1. FC Schweinfurt 05/GER), Villiam Pizzi (USV Eschen-Mauren), Alessandro Hossmann (USV Eschen-Mauren), Filip Degen (FC Rorschach-Goldach)
Abgänge: Dario Clasadonte (FC Ruggell), Justin De Almeida Pires (FC Ruggell)
FC Frauenfeld
Trainer: Marco Daniel Da Costa Vintem
Zugänge: Ticiano Fontes (FC Seuzach), Elia Bartolomeo (FC Kreuzlingen), Leon Azizi (FC Wängi)
Abgänge:
FC Rorschach-Goldach
Trainer: Marc Blumer
Zugänge: Marco Ciullo (FC Arbon 05), Rangin Rigal (FC Gossau SG), Marcio Alder (FC Altstätten)
Abgänge: Filip Degen (FC Balzers), Marco Lovric (FC Staad), Emanuel Blum (FC Winkeln SG), Andrej Petrovic (FC Diepoldsau-Schmitter)
FC Ruggell
Trainer: Vito Troisio
Zugänge: Dario Clasadonte (FC Balzers), Justin De Almeida Pires (FC Balzers), Felipe Becegato De Mello (FC Lauterach/AUT), Jari Keijnemans (zuletzt Blau-Weiss Feldkirch/AUT), Matheus Favali (Eastern District/HKG), Ferhat Saglam (SV Eintracht Hohkeppel/DEU), Claudio Majer (FC Blau-Weiss Feldkirch/AUT)
Abgänge: Ivan Puljic (FC Montlingen), Samuel Noser (FC Triesenberg), Benjamin Luchs (FC Balzers), Martin Ospelt (FC Triesen), Agim Zeqiri (USV Eschen-Mauren II)
FC Schaffhausen II
Trainer: Antonio Dos Santos
Zugänge:
Abgänge: Matteo Marinelli (FC Töss)
FC Seefeld
Trainer: Heris Stefanachi
Zugänge: Rosario Filippone (FC Bülach), Leandro Gonzales Vazquez (FC Wil II), Ennio Brunnschweiler (FC Witikon)
Abgänge: Liam Bachmann (FC Bassersdorf), Mete Firat Ulu (FC Red Star Zürich)
FC Seuzach
Trainer: Gianluca Appassito
Zugänge: Caner Türkmen (FC Uster), Fabian Inglin (FC Uster), Adrian Gehrig (FC Uster), Marco Barreira Assuncao (SC Veltheim)
Abgänge: Ticiano Fontes (FC Frauenfeld), Leandro Lucarelli (Pause), Aaron Moyane (Rücktritt), Rayan Zeaf (Pause), Patrice Eigenheer (FC St. Gallen II), Thomas Hobel (FC Seuzach II), Andy Agudelo (Pause), Michael Bieri (?)
FC Stäfa
Trainer: Jonas Elmer
Zugänge:
Abgänge: Sascha Wymann (Rücktritt)
FC Uzwil
Trainer: Ivan Martic
Zugänge: Jannis Link (SC Brühl), Lorent Uka (FC Wil II)
Abgänge:
FC Weesen
Trainer: Ursal Yasar
Zugänge:
Abgänge: Fabio Solimando (FC Gossau SG), Taulant Syla (FC Rüti)
KF Dardania St. Gallen
Trainer: Fábio de Souza
Zugänge: Luan Abazi (SC Brühl), Andi Salihi (FC Uster), Florian Bekteshi (FC Wil II)
Abgänge: Jetmir Beqiraj (KF Dardania St. Gallen II), Kushtrim Berisha (KF Dardania St. Gallen II), Diego Cassani (FC Wittenbach), Arianit Preniqi (KF Dardania St. Gallen II), Salvatore Forgia (KF Dardania St. Gallen II)
SV Schaffhausen
Trainer: Ergün Dogru
Zugänge: Ricardo Almeida (FC Witikon)
Abgänge: Thomas Kargbo (FC Bülach), Robin Belser (FC Kreuzlingen), Matheus Schöllkopf (Zürich City SC), Nilakshan Thevanayagam (1. FC Kleve/GER), Elhan Ljatifi (1. FC Rielasingen-Arlen/GER)
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