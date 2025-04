Weder MSV noch RWO: Ein anderes Team rockt die Regionalliga

Würde in Fußball-Deutschland nach Kalenderjahr gespielt werden, wäre der MSV Duisburg nicht der Tabellenführer der Regionalliga West. In der Rückrunde dominiert die Liga nämlich ein Klub, der vor der Saison von vielen eher im unteren Tabellendrittel vermutet worden wäre, jetzt kämpft der FC Gütersloh dank seines sensationellen Laufs aber um die Vizemeisterschaft.

Duisburg-Coup als Startschuss

Um ein Wörtchen um die Meisterschaft mitzusprechen, da hätte der FC Gütersloh schon in der Hinrunde so punkten müssen wie seit Jahreswechsel. Obwohl, das stimmt nicht: Den Grundstein für den starken Lauf legte die Elf von Julian Hesse am 18. und damit ersten Spieltag der Rückrunde, der noch im Dezember ausgetragen wurde. Vor Weihnachten gelang dem Traditionsverein ein Überraschungserfolg in Duisburg, Gütersloh siegte mit 4:3.