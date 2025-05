Weder Fisch noch Fleisch

Den Derbycharakter nahm von Beginn an die Mannschaft von Daniel Meyer besser an als die Nullachter. „Lauscha war griffiger vor der Pause, besser in den Zweikämpfen und laufstärker als wir. Wir haben uns viel vorgenommen, dass aber leider nicht gezeigt“, sagte Steinachs‘ Trainer René Queck zu den ersten 45 Minuten. Wirklich viele Chancen sahen die 505 Zuschauer auf dem Tierberg nicht. Die Abwehrreihen dominierten das Spiel, dass sich meist zwischen den beiden Strafräumen abspielte. Aus dem Spiel raus waren auf beiden Seiten meist lange Bälle das Mittel der Wahl. Bezeichnenderweise war es in Folge eines ruhenden Balles, dass sich der Torknoten an diesem Nachmittag löste. Sowieso waren es die Standards von Fabian Kirchner, die oftmals für Torgefahr sorgten. So auch nach einer guten halben Stunde, als die Ecke zunächst abgewehrt wieder bei Fabian Kirchner landete. Bei der scharfen Hereingabe auf den ersten Pfosten, war SG-Kapitän Hienzsch mit dem langen Bein zu Stelle und markierte die verdiente Führung für die aktivere Mannschaft (32.). Die Elf von Daniel Meyer hätte sogar mit einem 2:0 in die Pause gehen können. Fabian Kirchner war frei vor Paul Eichhorn-Nelson, wurde aber wegen Abseits zurückgepfiffen (42.). In dieser Szene hätte nur der Kölner Keller für eine klare Auflösung der Situation sorgen können. Und Steinach? Vor der Pause war von den Gästen nicht wirklich was zu sehen, entsprechend laut fiel die Halbzeitansprache des sonst ruhigen René Queck aus.

Und die Worte des in Lauscha-wohnenden Steinacher Trainers zeigten Wirkung. „Wir haben dann endlich versucht Fußball zu spielen und waren auch besser im Spiel.“, so der 08-Trainer. Die SG-Abwehr um Kapitän Josef Hienzsch, der sich zusammen mit Aaron Walther in der Innenverteidigung Bestnoten verdiente, war jedoch weitestgehend sattelfest. Eine bessere Chance auf den Ausgleich hatte Philipp Sell kurz vor seiner Auswechslung, als er nach Schnittstellenpass von halblinks auf das Tor steuerte, aber Vincent Kirchner die Situation noch mit Grätsche bereinigen konnte (69.). Ansonsten war es vor allem Niklas Hillemann, der bei den Gästen für Gefahr sorgte. Allerdings fehlte dem Achter in zwei, drei Situationen einfach die Ruhe und Abgeklärtheit vor dem Kasten. Diese fehlte auf der anderen Seite wiederum ebenso den Offensivspielern der Gastgeber. „Wir haben uns nach 70 Minuten wieder gefangen und hätten für die Entscheidung sorgen können, ja vielleicht müssen“, so Daniel Meyer. Dabei hat er vor allem den Schussversuch von Maxim Stiehl (74.) und die Großchance des eingewechselten Antonio Zeiser vor Augen. Zeiser brachte nach einer Stiehl-Flanke die Kugel aus Nahdistanz nicht über die Linie (84.). Dies wäre die Entscheidung gewesen. So aber zeigte der SV 08 Steinach eine unter Queck entdeckte neue Stärke: Späte Tore. Ein Freistoß von Gottschalk landete in der Mauer und kam per Ping-Pong-Einlage irgendwie bei Sebastian Sell an. Seinen Abschluss drückte schließlich Niklas Hillemann noch über die Linie zum 1:1-Ausgleich (90.). Auch hier gab es Diskussionen, ob Basti Sell im strafbaren Abseits stand. Dem guten Schiedsrichter Felix Köhler hätte bei der Szene wie beim Abseitstor von Fabi Kirchner vor der Pause nur eine kalibrierte Abseitslinie weitergeholfen. In der fünfminütigen Nachspielzeit wollten beide Teams noch die drei Punkte. Chancen dazu hatten allerdings nur die Gastgeber. So waren es zwei Standards von Fabian Kirchner, die von Steinachs Abwehr gemeistert werden mussten. Die beste Möglichkeit hatte dann Maxim Stiehl, dessen Schuss auf das Tor jedoch irgendwie geblockt wurde.

„Es war mal wieder ein typisches Rückrundenspiel von uns. Am Ende haben wir wieder zwei Punkte verschenkt. Ich kann der Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat alles gegeben. Es ist einfach schade, dass sie sich nicht mit einem Sieg belohnt hat. Letztendlich haben wir es wieder versäumt die Tore zu machen. Das ist unser roter Faden der Rückrunde. Am Ende stehen wir deshalb in der Tabelle da, wo wir stehen“, resümierte SG-Trainer Daniel Meyer. Sein Gegenüber René Queck nimmt den Punkt als weder Fleisch noch Fisch mit. Den Steinachern hilft er punktetechnisch zumindest mehr als den Gastgebern. „Die Art und Weise wie wir gespielt haben, passt mir nicht. Leider fehlt bei der Entwicklungsschritt in den letzten drei Wochen. Im Training bereiten wir uns gut vor, doch im Spiel bekommen wir es nicht auf das Feld. Für mich war es als Lauschaer schon etwas Besonderes und eine gewisse Anspannung war da. Im Endeffekt nehmen wir den Punkt dann gerne mit, sind aber nicht damit zufrieden wie das Spiel gelaufen ist“, so René Queck zum Derby.