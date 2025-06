Wedding oder Westend

Zugegeben, ich bin nie zu 100 Prozent mit der Lüderitze warm geworden.

Das liegt vielleicht daran, dass meine ersten Ama-Zwee-Spiele 2007 auf der Ungarnstraße stattfanden. Und als ich dann in den Zwanzigerjahren wieder dazustieß, war man gerade auf Sportplatzsuche und landete an der Behmstraße.

Das war natürlich großartig, denn man war hier so nah dran an Herthas Geschichte, wie es nur geht. Auf der anderen Straßenseite lag einst das Hertha-Stadion an der Plumpe. Näher an Herthas Puls hätte man nur sein können, wenn man direkt auf dem Arkonaplatz gespielt hätte.

Dann musste man auch hier weichen, und es ging (zurück) an die Lüderitze. Für viele Herthaner war das ein Nachhausekommen. Für mich allerdings nicht.

Vielleicht finde ich den Abschied von diesem Platz gar nicht so schlimm. Oder geht’s hier um etwas anderes?

Von vorne:

Die letzte Präsidiumswahl bei Hertha BSC schwemmte ein neues Interesse am Breitensport in den Verein. Der Hertha BSC e. V. soll aus dem Schatten der KGaA treten und sich seiner Stärke bewusst werden. Und er soll nach Hause kommen.

Doch was ist bei Hertha BSC „zu Hause“? Ist es der Wedding, wo der Verein seine Wurzeln hat und wo die Ama Zwee und z. B. auch Hertha IV ihre Heimspiele austragen? Oder ist es das Olympiagelände? Der Ort, an den wir alle jahrelang zogen, um die Profis oder die U23 zu sehen?

Postalisch ist der Verein in Charlottenburg gemeldet. Damit wäre – jedenfalls für die Sportämter – klar, dass der Verein auch dort zu Hause ist.

Und so zogen Präsidium und Vorstand des e. V. an einem Strang und veranlassten, dass die Ama Zwee in der Saison 2025/2026 ihre Heimspiele am Freitagabend auf dem Olympiagelände austragen werden.

Dieser Umzug ruft Unverständnis hervor bzw. monieren einige Fans, dass das alles nicht richtig kommuniziert wurde. Die Ama Zwee spielt immerhin seit über 30 Jahren im Wedding, und der Olympiapark sei für Zuschauer mehr als unattraktiv.

Ich stehe da nun irgendwie zwischen den Stühlen: Herthas Wurzel im Wedding festhalten oder versuchen, den ganzen Verein unter ein Dach zu bekommen und dafür nach Westend gehen?

Ich denke eigentlich, dass man es durchaus versuchen und dem Olympiapark eine Chance geben sollte.

Heute stand aber erst mal das letzte Saisonspiel – und damit das vorerst letzte Spiel an der Lüderitze – an.

Ich war, für meine Verhältnisse, recht früh dran und hatte so genug Zeit, alles aufzubauen.

Das Spiel an sich stand sinnbildlich für die ganze Saison: Hertha dominiert den Gegner, fängt sich dann aber zwei Gegentore, verliert den Faden – und am Ende das Spiel mit 1:3.